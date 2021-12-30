【煽動刊物】涉串謀發佈煽動刊物罪《立場新聞》鍾沛權提堂林紹桐留院缺席應訊

▲ 涉串謀發佈煽動刊物罪《立場新聞》鍾沛權提堂林紹桐留院缺席應訊。（資料圖片）

警方國安處日前拘捕7名《立場新聞》現任及前任高層，當中前總編輯鍾沛權及署任總編輯林紹桐連同《立場新聞》被正式控以1項串謀發佈煽動刊物罪，今（30日）午被解往西九龍裁判法院提堂。控方於庭上透露已向《立場新聞》派發出庭通知，但《立場新聞》暫未派員出席聆訊；林則尚在留院中。

涉案3名被告分別依次為Best Pencil (Hong Kong) Limited、鍾沛權（52歲）及林紹桐（34歲）被控1項串謀發佈及/或複製煽動刊物罪。控罪指3名被告於2020年7月7日至2021年12月29日期間，在香港一同串謀，及與其他人串謀發佈及/或複製煽動刊物，即具以下意圖的刊物：引起憎恨或藐視中央或香港特別行政區政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的惱恨、藐視或激起對其離叛；引起香港居民間的不游或離叛；煽惑他人使用美力，及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。

裁判官剛開庭處理案件，首被告未有派員出席聆訊，林的代表大律師則指，林早前入院，據知已獲醫生簽字批准其出院，惟林基於身體狀況而仍未離開醫院，辯方需待林出院到庭後，始能索取指示及為林申請保釋。鍾的代表大律師亦指需時向被告索取指示。

至於有關首被告，控方於庭上指他們曾嘗試向首被告派發出庭通知，而首被告現時只剩1名公司董事蔡東豪，但蔡亦不在港，因此控方今早聯絡了兩名相信有參與公司管理的職員，但兩人均拒絕簽收。控方其後於今午1時35分，將出庭通知派送至首被告位於觀塘的辦公室，並由1名員工簽收了有關通知，因此控方認為已履行《本地報刊註冊條例》中，有關法律程序文件的送達的責任。控方又指有意申請將案件押後8周再訊。

裁判官聽罷各方陳詞後，決定將案件稍為押後，以待辯方向被告索取指示，以及等候林的出院消息。

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記者：楊詠渝