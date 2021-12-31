長者疫苗接種率低　若爆發Omicron疫情後果不堪設想

變種病毒Omicron是新冠疫情以來，出現最多突變的變異病毒株，可能更具傳染力。Omicron在全球擴散的速度極快，根據世界衞生組織(世衞)資料，Omicron自本年11月9日被發現，同月26日已被列為「需要關注的變種病毒」(variant of concern) ；轉眼間，全球已有106個國家出現Omicron個案，Omicron更成為美國主流病毒株。世衞更警告，Omicron有很高風險令全球感染率大增。



全球出現變種病毒Omicron個案地區 (世衞數據：橙色代表有Omicron感染個案)

1. 11月30日情況

2. 12月21日情況 (106個國家出現Omicron個案)

為防止Omicron入侵，香港政府已嚴陣以待並採取最高規格的防疫措施。然而，本港新冠疫苗接種率至今僅達約7成，70至79歲接種率只有4成多，而80歲或以上接種率更不足2成。早前特首指出，長者作為高風險群組，接種率卻未如理想，更表示：「若未來不幸爆發新一波疫情，後果更是不堪設想。」



長者及長期病患者染疫後死亡率較高 應及早接種疫苗



政府及專家不斷呼籲長者及長期病患者應接種新冠疫苗，正因為其感染後有較大機會出現嚴重情況及死亡。老人科專科醫生黃德祥醫生引述數據指出，長者是最高風險群組：

接種疫苗可提供有效保護，專家建議所有曾接種流感疫苗的長者，均可接種新冠疫苗。如有慢性疾病人士，只要病情穩定，亦應盡早接種。



第三針疫苗及溝針安全性及有效性均有數據支持 全球多國已展開接種



至於已完成兩劑疫苗接種的長者及長期病患者，鑒於疫苗效力會隨時間下降，專家建議應接種第三針疫苗。研究顯示，接種第三針疫苗可有效提升抗體水平；最新初步實驗室數據顯示，接種第三針mRNA疫苗後，對Omicron所產生的中和抗體水平較接種兩針後高25倍；數據亦顯示接種三針mRNA疫苗能提供更高水平保護，可有效減少感染各種變種病毒引起的重症情況。



全球多國正加緊為國民接種第三針疫苗，嚴控冬季疫情，截至12月22日，全球已接種逾4.4億劑疫苗加強劑。



研究顯示，第三針疫苗安全性及有效性均有數據支持，然而，面對新冠肺炎的威脅，鼓勵市民選擇保護力數據更高的疫苗技術平台，例如mRNA疫苗。如市民接種了2劑mRNA疫苗，則無需切換疫苗平台。



長者及長期病患者接種第三針 家人鼓勵成關鍵



政府表示，現時首要任務是控制新冠疫情，以恢復與內地的往來，疫苗接種率屬重要因素。有見及此，長者及長期病患者應盡早接種疫苗，以及接種第三針疫苗，而家人的鼓勵及支持更成為箇中的關鍵。



現時公立醫院開放11間新冠疫苗接種站，為覆診病人及訪客提供疫苗接種服務。此外，長者及長期病患者亦可按個人意願，於網上預約或到社區疫苗接種中心領取「即日籌」等，接種疫苗。此外，八間私營醫護機構已試行先導計劃，提供逾20多個mRNA疫苗接種地點，更加便利市民接種。



老人科專科醫生黃德祥醫生提醒：「為保護自己及家人，長者及長期病患者應及早接種疫苗，減低感染及重症風險，同時為疫情新常態作最佳準備。



資訊由醫生提供，復星醫藥支持