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【入稟追款】卓悅創辦人夫婦被指租舖位涉賺差價　卓悅入稟追討逾4124萬

社會 16:08 2021/12/30

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卓悅主席葉俊亨。（資料圖片）

連鎖化妝品店卓悅創辦人夫婦等人及其關聯公司，被指涉替卓悅化妝於深圳租賃商場舖位時，以較高價錢租賃，導致卓悅於5年間多付逾4,124萬，遂入稟要求葉氏夫婦等人及關聯公司作出賠償。

原告Bonjour Group Limited，為卓悅化妝品批發中心有限公司（下稱卓悅化妝）實益擁有人；答辯人為葉俊亨及其妻鍾佩雲、葉的胞弟葉國利、雅明有限公司及名峰發展集團有限公司。

入稟狀指，葉俊亨與鍾佩雲為卓悅化妝創辦人，2014年至2020年3人均為卓悅化妝董事，兩答辯公司均由3名答辯人操控。

入稟狀指，2014年卓悅化妝與雅明簽訂協議，以月租逾83萬元人民幣租賃深圳中英街廣場商場1樓舖位，為期3年，及至2016年租金升至逾92萬元人民幣，而卓悅化妝於2014至2017年間共付逾3,488萬港元。及後卓悅化妝與名峰簽訂補充協議，租約延至2021年，月租為逾92萬元人民幣，截至2019年，卓悅化妝共付逾2,094萬港元。

入稟狀指，卓悅化妝授權代表到商場視察時，得知葉氏3人向舖位擁有人以月租約20萬至30萬元人民幣租賃有關舖位後，再以較高價錢轉租予卓悅化妝，因此導致卓悅多年來多付租金。

原告於入稟狀指，答辯人唆使卓悅化妝以較高價錢租賃舖位，從中獲取差價，違反董事授信責任，令卓悅化妝蒙受損失，故要求答辯人就此作出賠償及交出帳目，或賠償逾4,124萬元。

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記者：林育慧

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