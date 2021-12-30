【貸款騙案】政黨接38宗低息貸款詐騙求助涉款共1,200萬元　苦主疑有銀行職員違規泄客戶資料

▲ 政黨接38宗低息貸款詐騙求助涉款共1,200萬元，苦主疑有銀行職員違規泄客戶資料。（梁偉榮攝）

詐騙陷阱層出不窮，受害者除了金錢損失，還有機會被洩露個人資料。有政黨收到38人求助，指懷疑被低息貸款集團詐騙，損失由7,000元至700萬元不等，總損失金額超過1,200萬元，當中更有受害人曾向銀行查詢借貸事宜，之後便收到冒認銀行職員的騙徒來電，懷疑銀行職員違規泄露客戶資料。

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，今年7月至今收到38人求助，指被低息貸款集團詐騙，單一損失最高達700萬元，總損失金額超過1,200萬元。求助人普遍接到冒認銀行或金融公司職員的來電聲稱提供低息貸款或「槓桿貸款」等不同計劃，誘騙求助人在金融公司開戶，聲稱回報高達5至10倍，並以正規的外匯市場交易投資應用用程式轉帳，讓受害人放低戒心。

▲ Ｘ先生。（梁偉榮攝）

其中一名苦主X先生指，騙徒致電時可講得出他的姓氏及過往曾在銀行作過貨款，並稱已轉職其他金融公司，又重提曾為X先生在銀行處理過貸款，故推銷「資金倍增循環貸款」等計劃，引述黃金、期權、期貨的等投訴專業字，令X先生以投資心態而減低防備心，繼而墜入陷阱，最終損失逾47萬元。

另一苦主A先生稱，今年7月22日曾主動致電致電某銀行熱線查詢借貸利息事宜，但未有即時申請借貨，後來至8月有騙徒冒認該銀行職員來電，稱得悉其借貸意願，藉詞文件不足建議A先生到另一金融集團開戶，最終損失5萬元港幣「開戶費」。

袁海文稱，綜合苦主提供的資料，有4間公司疑涉及有關騙案，它們網站所報稱的地址一樣、網頁格式類似，均已被列入證監會的「無牌公司及可疑網站名單」，促請政府盡快規管人對人促銷電話，包括必須向接收一方提供準確的來電者資料；銀行亦應加強對客戶私隱保障，打擊職員有可能違規泄露客戶有關借貸的資料。

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記者：蘇文軒