陳茂波搶閘回顧2021　冀新一年合力共建美好家園

▲ 陳茂波今日回顧2021。（短片截圖）

距離特首選舉越來越近，被指有意連任的特首林鄭月娥今早突然罕有舉行年終記招，並花大篇幅談土地房屋。無獨有偶，另一位特首潛在人選、財政司司長今晨亦在社交平台上載短片回望2021，更「搶閘」在林鄭開記招前就發佈。

短片中，陳茂波提到其重要政績——派消費券，指目的是想和市民一起消費，刺激市道，拉動經濟，並推動電子支付，他說，「在這半年，走到街頭走到街頭巷尾、茶樓餐廳，都感受到街坊收到消費券那份獲得感」，又說無論是派蝦餃，或派雪糕，「其實都是想和大家一同分享快樂。」

他又提到，自己過往探劏房家庭，到基層社區派飯，心裡想著，要急市民所急，想市民所想，形容房屋問題，仍是制約香港社會發展的主要痛點。陳茂波片尾說，完善了選舉制度，有很多事都需要加快去做，希望和大家一起攜手合力，「共建香港這美好家園」。

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