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【網媒停運】湯家驊：《立場新聞》案件不涉及報道非影響新聞自由　籲警方列違法風險文章

政治 16:21 2021/12/30

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資深大律師、行政會議成員湯家驊。（資料圖片）

警務處國家安全處昨拘捕6名網媒公司高層人員或前高層人員，涉嫌違反《刑事罪行條例》第9及10條串謀發布煽動刊物罪，及後《立場新聞》宣告停止運作。行政會議成員、資深大律師湯家驊建議，警方應就今次案件列出有何文章涉及違法風險。

湯家驊指出，《刑事罪行條例》本身已訂立一系列答辯的理由，或者已將某些行為撇除於煽動意圖之外，相關行為包括正常地批評政府，指出政府犯錯或被誤導，或者是法庭犯錯被誤導，須更正錯誤地方等。他認為，警方應盡早列出清單，清楚交代哪些文章有機會構成煽動，讓市民知道這些文章有問題，若仍不從社交網站刪除文章甚至繼續轉發，可能違法。

他又指，今次案件並不涉及任何新聞報道，所涉及是一群人透過網媒建立一個平台，容許香港的逃犯表達一些犯法的意圖或信息。

湯家驊稱，《立場新聞》自行停運的決定引起一個效果，令國際間或香港部分人以為，警方將網站或網媒關閉或命令其停止運作，影響到新聞自由，形容「這是一個錯誤的看法。」

被問及傳媒是否不能專訪逃犯，或能否在報道中刪減具煽動意圖的字眼避免犯法？湯家驊說，若刻意幫助宣揚犯罪意圖，則可觸犯法例。

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責任編輯：陳葆琳

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