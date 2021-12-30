【萬千星輝頒獎禮】鍾嘉欣演技大躍進封后呼聲高　李佳芯演機械人贏盡網民心

▲ 鍾嘉欣、李佳芯和林夏薇成視后三大熱門。

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於本周日（1月2日）舉行，當中「最佳女主角」的最後五強為《星空下的仁醫》的鍾嘉欣、《智能愛人》的李佳芯、《七公主》的林夏薇，《把關者們》的黃智雯及《拳王》姚子羚。

當中鍾嘉欣於《星空下的仁醫》有亮眼的表現，已為人母的她被讚演兒科醫生一角更得心應手。演喊戲更具層次，入行17年的她大有機「封后」。

另一熱門人選為李佳芯，她於《智能愛人》所演的機械人阿寶夠神似外，又不失可愛，獲網民捧為視后大熱，至於另一候選視后林夏薇於《七公主》演繹「未忘人」的悲痛，多場喊戲成功打動，成為視后黑馬之選。

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鍾嘉欣演技大躍進

闆別熒幕3年的鍾嘉欣，在去年回歸TVB參演劇集《星空下的仁醫》，飾演心胸肺外科醫生Eman的她一登場即充滿壓場感，跟病童互動時又展現母愛的溫柔，榮升媽媽的嘉欣明顯演技更勝從前。

其中一幕戲講述Eman因染病而令腹中胎兒不保，鍾嘉欣演繹抱子嚎哭的戲份被讚具層次，超虐心的這場戲不少網民大呼感動，入行17年的嘉欣曾獲10次提名萬千星輝角逐視后，今屆被看高一線成今屆大熱。

嘉欣今次獲提名「最佳女主角」以及「最受歡迎電視女角色」兩大獎項，對於獲睇好可封后，嘉欣表示感謝，並稱入行以來每個角色都盡力演繹：「初入行時演較年青的角色，喊的時候會簡單一黠；但章以芯資歷相對多，我自己又進入另一階段，當了媽咪，所以處理喊戲時會不同了，因為要顧及的東西多了，會自然地變得深層次。」

▲ 鍾嘉欣升呢人母後，演繹角色上更得心應手。（取自instagram）

為人母演技更有層次

嘉欣於2004年參選華姐奪冠而入行，加入無綫更獲力捧，曾是當家花旦之一，多年來參與過多套大熱劇集，經典角色包括《溏心風暴》常在心、《護花危情》喬子琳及《巨輪》卓靜等，13年時更憑《巨輪》成為「大馬雙料視后」，可惜於台慶頒獎禮上卻輸給田蕊妮，失落「視后」寶座。

自2016年結婚誕子後，嘉欣淡出幕前工作，專心照顧家庭，只於2017年客串演出《再創世紀》，直至去年重返TVB拍攝《星空下的仁醫》。

鍾嘉欣坦言「升呢」當上人母後，對演戲更另一番體會：「學套劇話齋，媽咪是有一種本能，就是更加connect到自己內心世界和情緒，即是痛可以更痛。」

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李佳芯獲網民激讚

另一大熱視后人選為李佳芯（Ali），由她擔正演出的劇集《智能愛人》贏盡口碑，Ali扮演智能人「阿寶」獲網民激讚，其機械人式口吻以及木無表情的演出恰到好處，隨著劇情推進，阿寶漸變人性化，Ali的演繹亦具有層次感。

其中一幕Ali所演的「阿寶」向麥美恩傳授拍廣告竅門，於長達三分鐘的獨腳戲裡Ali展現視后級演技，瞬間轉換真人與機械人兩種說話模式，可說是演技大爆發。

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由主持到視后

另外，於大結局裡，「阿寶」由被銷毀、復活至量產501個，之後重遇主人，Ali的悲喜情緒也拿捏到位，難怪被看好再封視后。

有線出身、以主持綜藝節目為主的李佳芯於2013年過檔TVB，最初獲安排主持節目《學是學非》，憑美麗外表已俘虜宅男成粉絲。翌年於劇集《名門暗戰》裡岳華的情婦，憑演繹「狐狸精」一角而跑出，一度成為大台劇的「御用壞女人」。

在2016年，於劇集《潮流教主》「升呢」為第二女主角，演技備受肯定兼甚具觀眾緣的獲公司力捧，之後擔任多套劇集的女主角，及至2018年憑著於《BB來了》飾演新手媽媽獲封視后。

可惜於2019年，有蝕Ali因網上言論遭雪藏，其後有《BB來了2》、《踩過界2》疑因此易角。直至今年獲「解凍」，先後播出有份演出的《殺手》、《愛美麗狂想曲》和《智能愛人》，同樣有不錯的收視兼演技獲一致大讚，證明實力非凡。

▲ 李佳芯甚有觀眾緣。（取自instagram）

林夏薇搶盡鏡

除李佳芯和鍾嘉欣外，林夏薇於《七公主》裡的演出獲網民讚賞，被視為今屆視后黑馬。

林夏薇在劇裡所演的「顧語嫣」本是幸福人妻，但因交通意外失去丈夫，劇集播映不久，林夏薇上演一幕法庭喊戲入心入肺，當中眼淚於眼眶打轉一幕，更贏盡正評。

她在劇中多場竭斯底里的喊戲, 亦令觀眾都感受到角色的悲慘，當中顧語嫣哭別亡夫愛貓一幕，林夏薇再次演技大爆發，不少網民都話「喊死！林夏薇真係做得好好！」、「林夏薇超正！搶晒戲！」、「佢做得好好，每次喊觀眾都跟住喊」及「鍾意林夏薇條線，好笑又好喊。」

另外，林夏薇為藝術犧牲在劇中全裸演出，態度超專業。

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中央戲劇學院畢業

2009年畢業於中央戲劇學院表演系的林夏薇，曾加入香港話劇團成為全職演員。在2011年，她挾著「林峯堂妹」之名加入電視圈，當時被指靠關係上位，故其表現及演技被外界忽略。

2015年林夏薇跟富商男友結婚，升呢為闊太過著富泰生活，但她未有放棄演員夢，及至2015同2016連續兩年奪得《星和無線電視大獎》我最愛TVB女配角。

於2019年更憑《十二傳說》潘朵拉教授獲外界關注，網民大讚其演技。在今年於《逆天奇案》和《七公主》內，更是均有亮眼演出，證明本身具實力而非靠關係獲演出機會。