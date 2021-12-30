【全民造星】Judas Law三度麥花臣開騷　難忘首踏舞台不識擺台風

▲ Judas Law將再度開騷。

曾參加《全民造星III》的Busking歌手Judas Law（羅凱鈴），將於明年1月26日於麥花臣場館舉行《Keep Rolling 演唱會》，這亦是她正式出道後的第三次個唱。

Judas日前舉行演唱會記者會，她表示對於今次個唱感到非常開心，因為麥花臣場館不是一個陌生的場地，令她重拾往時在那裡表演感覺，而且近兩年因疫情關係，少了很多現場演出的機會，所以對於今次演唱會充滿期待。

Judas 仍記得在人生中首次個唱，因當時完全沒有舞台上的經驗，不曉得處理，既沒台風，在表演時也沒有説很多話，只靠一股衝勁去完成演出。在經過幾年的舞台鍛練及學習，今次演唱會對製作團隊表達一些新想法，但一定不變就是當日對音樂的那份衝勁。

在記者會上，Judas獻唱了特別為今次演唱會撰寫的新歌《且行且珍惜》，寓意人生路上會經歷不同過程，但必須感激曾經的人與事。

這首歌Judas更填寫了部分歌詞，監制則是《呼吸有害》的製作人莊冬昕，同時身兼今次演唱會的音樂總監。

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