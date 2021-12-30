李鎮強試坐立法會「大主席位」　坦言：不易坐

▲ 李鎮強今日率先試坐「大主席位」，坦言該位置「不易坐」！（受訪者提供）

新一屆立法會下月1日上任，主席之位仍有待選出。之不過，新當選的候任議員、自由黨的李鎮強，今日就率先試坐「大主席位」，更坦言該位置「不易坐」！

立法會秘書處今日繼續為舉行「迎新日」，一眾新當選的候任議員分批參觀立法會大樓。期間，李鎮強就率先試坐「大主席位」，更笑言：「大主席位都幾硬淨！」

之不過，他並非坐在大樓1樓會議廳的真品之上，而是位於地下教育設施的仿制品之上。

至於立法會主席提名期下月4日截至，到底有沒有心水人選？李鎮強就指：「（立法會主席之位）感覺不易坐，要找一個很有責任感及有承擔的人才可坐。」他表示，仍在考慮會提名誰人，但認為有競爭是好事。

▲ 李世榮（右）早前成功在新界東南選區當選。 （經濟日報資料圖片）

另一候任議員、民建聯的李世榮，今日則在立法會紀念品店，豪花300多元購置新文具，包括有立法會標誌的筆記本、開信刀。他笑言如「開學」前要買文具，又指作為新丁仍有很多東西要學，有很多東西要記下來。

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