【一代天后】梅艷芳離世18周年情懷不變　歌迷以梅姐名義行善延續善心

▲ 梅艷芳離世18年歌迷熱情不減。

一代巨星梅艷芳今日（30日）是離世18年忌辰，由梅艷芳國際歌迷會一如往年，於梅姐忌日進行連串悼念活動，懷念偶像風采。

一班梅迷今日下午帶同花圈、花束，以及梅姐生前喜愛的食物祭品等，首先到九龍塘省善真堂拜祭，花圈寫上「十八年思念梅艷芳」、「梅艷芳情懷未變」字句，以悼念梅姐。 之後一眾歌迷再赴大嶼山海薈塔獻上無限祝福。

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此外，今天晚上並於PREMIERE ELEMENTS舉行「今夜只因您 2021」，免費招待歌迷欣賞梅姐主演的電影《胭脂扣》，懷念梅姐銀幕上永恆風采。

而歌迷會幹事表示，為延續阿梅行善精神，今年歌迷會便捐款5萬港元到慈善機構，而內地的梅艷芳歌迷都也有自發行善。

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此外，電影《梅艷芳》在票房取得佳績，已衝破6100萬港元，成為「年度中文電影開畫票房No.1」、「年度中文電影單日票房No.1」、「連續超過一個月票房No.1」、「年度中文電影總票房No.1」、「近幾年中文電影票房No.1」、「Google 2021年度熱搜電影No.1」、「全球12個地區上映」、「每到位香港人生位觀賞過《梅艷芳》」及「首套電影請全港免費坐電車」。

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為答謝觀眾支持，安樂影片今天在梅艷芳的忌辰，包起全線超過130班次電車，全日請廣大市民免費乘搭，作為《梅艷芳》送給香港人的一份禮物。

《梅艷芳》出品人兼監製江志強先生、導演梁樂民及主演王丹妮（Louise），今日去到西環電車總廠，出席「全港免費乘搭電車日」儀式，而Louise與導演更乘坐電車巡遊港島，與沿途巿民打招呼，並獻唱梅姐歌曲。同時十多名電影《梅艷芳》及Louise的粉絲，亦一同乘坐電車與偶像近距離接觸。