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【網媒停運】外交部斥美國見不得香港穩定　趙立堅：言論自由非擋箭牌

政治 17:08 2021/12/30

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外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

立場新聞》事件引起歐美等國關注，美國國務卿布林肯更促當局立即釋放被捕的立場新聞員工。在北京，外交部發言人趙立堅指，美國支持新聞自由是假，見不得香港穩定是真。

外交例行記者會上，趙立堅回應外媒提問時指，新聞及言論自由，不能成為犯罪行為的擋箭牌，在香港特區從事新聞工作，必須嚴格遵守中國和香港特區法律，違法者必須承擔法律後果。又表示，香港警方依法拘捕涉嫌串謀發布煽動刊物的個人，凍結有關資產，是捍衛香港法治，維護社會秩序的必要正當之舉，與新聞及言論自由，沒有任何關係。

布林肯回應立場新聞事件時，形容中國及香港政府透過壓制獨立媒體，削弱香港的信譽和活力，呼籲中國和港府，停止針對香港的獨立媒體，強調新聞工作不是煽動叛亂，一個無懼面對真相的自信政府，才能擁抱新聞自由。

另外，歐盟對外事務部發言人斯塔諾亦透過社交網站指出，香港警方有關行動顯示香港的新聞自由進一步惡化。聯合國人權辦公室則發聲明指，對香港公民空間持續遭到打擊感到擔憂。德國外交部發言人亦批評，香港警方的行動再次證明，香港的言論及新聞自由持續遭到侵蝕。

外交部駐港公署今日下午發聲明，點名批評美國務院、加拿大外長、澳大利亞外長、英國外交部亞洲事務國務大臣等，罔顧是非曲直，對香港警方依法執法說三道四，肆意抹黑，表示強烈不滿，正告外部干預勢力停止藉新聞自由之名，干擾特區政府依法施政。

中聯辦發言人今亦表示，堅決支持港府依法打擊危害國家安全、損害公共利益的正義行為，並強烈譴責外部勢力藉機抹黑攻擊港區國安法、粗暴插手香港事務的惡劣行徑。又引述社會各界形容，立場新聞披著傳媒機構外衣，實質是徹頭徹尾的政治組織。

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責任編輯：林曉君

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