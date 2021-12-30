【新冠肺炎】政府將繼續為特定群組提供免費檢測　相關安排維持至明年1月底

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食衞局今日（30日）公布，會繼續為合資格的特定群組人士於社區檢測中心提供免費的新冠病毒檢測服務，但必須出示有效的醫生證明書、疫苗接種紀錄、身分證明文件等方可接受免費檢測，有關要求適用於所有特定群組，免費檢測安排會維持至明年1月底。

局方指，Omicron變異病毒株持續在全球急速擴散，務求可第一時間針對個案盡快截斷傳播鏈，所有特定群組人士的檢測均須以由專業人員採集的鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行。而極高暴露風險的特定群組機場員工（即於「橙區」工作處理內地以外航班的特定群組人員）須每兩天進行一次檢測，而檢疫中心／檢疫酒店、指定檢疫酒店／設施及有關專車的員工則須每天（未完成接種疫苗者）或每兩天（已完成接種疫苗者）檢測一次。



另外，未接種第一劑疫苗的學校教職員的檢測規定由明年1月起進一步收緊，合資格的學校教職員可到社區檢測中心每3天進行一次免費檢測，及社區檢測中心亦為以下人士提供免費自願檢測服務，包括已完成接種疫苗的安老院、殘疾人士院舍及護養院員工（可每7天接受一次免費自願檢測服務）和公眾街市、持牌小販及已完成接種疫苗的上水屠房從業員（可每28天接受一次免費自願檢測服務）。

局方重申，本港現時認可的兩款疫苗皆安全有效，能為接種者和身邊人提供保護，全球亦已有數以10億人士接種，是防疫的最佳方法。

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責任編輯：余思嵐