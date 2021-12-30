【食物安全】意大利等多個地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

▲ 意大利等多個地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（30日）宣布，因應世界動物衞生組織及波蘭獸醫檢查總署分別通報，指意大利威尼托區羅維戈省、英國倫敦德里郡Ballinderry Townland、法國比利牛斯—大西洋省，以及波蘭大波蘭省Kępiński區和Ostrowski區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從意大利進口約770公噸冷藏禽肉及約77,000隻禽蛋；從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋；從法國進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,920公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡意大利、英國、法國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

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記者：黃穎津