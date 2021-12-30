  • 19°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【食物安全】意大利等多個地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品

社會 17:18 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

意大利等多個地區爆H5N1禽流感，本港暫停進口當地禽類產品。（資料圖片）

食安中心今日（30日）宣布，因應世界動物衞生組織及波蘭獸醫檢查總署分別通報，指意大利威尼托區羅維戈省、英國倫敦德里郡Ballinderry Townland、法國比利牛斯—大西洋省，以及波蘭大波蘭省Kępiński區和Ostrowski區爆發高致病性H5N1禽流感，中心即時指示業界暫停上述地區進口禽肉及禽類產品（包括禽蛋），以保障本港公眾健康。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首9個月從意大利進口約770公噸冷藏禽肉及約77,000隻禽蛋；從英國進口約70公噸冰鮮禽肉、約2,970公噸冷藏禽肉及約25萬隻禽蛋；從法國進口約40公噸冰鮮禽肉、約3,920公噸冷藏禽肉及約24萬隻禽蛋，以及從波蘭進口約4,070公噸冷藏禽肉及約2,482萬隻禽蛋。

發言人表示，中心已就事件聯絡意大利、英國、法國和波蘭當局，並會繼續密切留意世界動物衞生組織及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。

最新熱門影片：【靚太廚房】去自助烘焙店整甜品　簡易巧克力夾心瑪德蓮

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

 

相關文章

【變種病毒】染疫機組人員曾光顧又一城食肆　餐廳提早關門員工全部檢測
今日 16:53
【變種病毒】染疫機組人員曾光顧又一城食肆　餐廳提早關門員工全部檢測
【新冠肺炎】政府將繼續為特定群組提供免費檢測　相關安排維持至明年1月底
今日 17:15
【新冠肺炎】政府將繼續為特定群組提供免費檢測　相關安排維持至明年1月底
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
今日 09:30
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
今日 10:08
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【新冠肺炎】香港壁球中心今日下午6時重新開放
今日 16:40
【新冠肺炎】香港壁球中心今日下午6時重新開放

你可能感興趣

【變種病毒】染疫機組人員曾光顧又一城食肆　餐廳提早關門員工全部檢測
今日 16:53
【變種病毒】染疫機組人員曾光顧又一城食肆　餐廳提早關門員工全部檢測
【新冠肺炎】政府將繼續為特定群組提供免費檢測　相關安排維持至明年1月底
今日 17:15
【新冠肺炎】政府將繼續為特定群組提供免費檢測　相關安排維持至明年1月底
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
今日 09:30
【強制檢測】14個處所強檢　大圍冼次雲小學職員初步確診居金禧花園
疫情 H5N1 禽流感 食安中心 意大利 政府統計處 香港 倫敦 英國 法國

最高瀏覽

【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
今日 10:08
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉
今日 10:25
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉