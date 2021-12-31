【單車姊妹花】李慧詩前隊友為讀中大2度退隊　女神馬詠茹不後悔︰盼探索新機會

運動員生涯短暫，部分人選擇趁年輕時暫緩學業，轉當全職運動員爭金逐銀。前港隊單車姊妹花馬詠茹（Vivian）和馬燕茹（Jenny）於2019年，卻選擇急流勇退重返校園，結束僅數年的職業生涯。曾是「牛下女車神」李慧詩拍檔的馬詠茹坦言絕不後悔，希望趁年輕嘗試更多新鮮事。

自從東京奧運「劍神」張家朗為香港歷史性奪得金牌，其前女友馬詠茹也備受關注。現年24歲的Vivian樣子甜美，一直被視為單車港隊小花，且教練、隊友都讚她天分高、能力強，被安排夥拍李慧詩出戰多項賽事，一舉摘下亞運團體爭先賽及亞洲場地單車錦標賽團體競速賽銀、銅牌，前途無可限量，可是她先後為學業2度退隊。

▲ 24歲的馬詠茹樣子甜美，一直被視為香港單車隊小花。（黃建輝攝）

15歲學識踏單車急起直追

Vivian並非如其他運動員自小受訓，相反她15歲才初學單車，心態只是陪伴小2歲的妹妹學習，「妹妹從小就喜歡踏單車，11歲開始報讀單車訓練班，但媽媽不想湊一個去學彈琴，湊另一個去學單車覺得麻煩，所以一次過帶我們去學單車。」

想不到Vivian一學即爆發小宇宙，學識踏單車才2個月，已奪得全港公路單車錦標賽獎項，很快便與妹妹一同獲邀加入港隊受訓，並代表香港出戰亞洲賽。Vivian主攻場地單車，妹妹Jenny則兼顧公路及場地項目。

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名校英華女學校出身

就讀名校英華女學校的馬氏姊妹，要同時兼顧學業與非常密集的訓練，尤其Vivian起步遲，必須急起直追。「隊友大多由3、4歲開始學單車，控車能力及敏感程度均比我高，我需要在力量或其他硬件上的訓練加倍努力。」她慶幸身邊有妹妹互相扶持，捱過不少苦頭。

只有妹妹明白訓練是有多辛苦，我們一星期訓練6日共約20小時，我們每天放學後即趕去練習，練習後馬上回家做功課。

▲ 馬詠茹和馬燕茹都是青少年時期才接觸單車，全靠努力練習急起直追，很快便能趕上其他運動員的進度。（黃建輝攝）

Jenny形容姊姊在單車場上有不屈不撓的精神，即使辛苦得汗水與淚水混雜一起，但她仍堅持哭著訓練。Vivian則形容妹妹是一位默默耕耘、聰明的車手，「她在賽場上很聰明，對於走位、看對手、記自己分數等方面，都有十分高的掌控能力。」

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與媽媽約定「視單車為娛樂」

縱然兩姊妹在單車上有天賦才能，但兩姊妹與媽媽早已溝通好，並訂立「視單車為娛樂」的約定，學業仍是首重。2015年，中六的Vivian為了專注備考香港中學文憑試（DSE）選擇退隊，並順利考入中文大學酒店及旅遊管理學系，遵守了與媽媽的約定。

翌年，香港單車隊總教練沈金康力邀Vivian重返港隊，夥拍女車神李慧詩出征賽事，Vivian幾經掙扎後決定休學，再給予一個時限挑戰自己，「想了解自己還有幾多潛力。」

▲ 馬詠茹和李慧詩於2018年亞運團體爭先賽摘下銀牌。（馬詠茹IG圖片）

夥拍李慧詩爭金逐銀

2017年，Vivian夥拍李慧詩出戰亞洲場地單車錦標賽，在女子團體競速賽中勇奪銀牌，這場賽事所發揮的團隊合作精神，成為Vivian至今最難忘的賽事。「當你想完成一件事的時候，原來整個團隊都會一齊幫你，令我深受感動。」

Jenny也認同團隊合作在單車場上至為重要，「在我單車生涯第一個巡迴賽環泰國賽事中，我見識到如何發揮團隊精神去比賽。」Jenny於2018年泰國場地單車亞洲盃團體追逐賽摘下銀牌，2019年亞洲公路單車錦標賽團體計時賽再奪銅，成績相當不俗。

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兩姊妹與大師姐李慧詩並肩作戰數年，彼此成為了好朋友，亦深受李慧詩的啟發。她們不約而同大讚李慧詩處事認真、堅忍，Vivian說︰

她是一個很好的運動員，對自己每一項要求和目標都會認真做，所以她有今天的成就，絕對是她值得擁有，她真的付出了許多。

在賽場上，運動員的心理質素往往成為奪標關鍵，Jenny特別提到李慧詩的抗壓能力極高，「她那份堅持不是一般人可以忍受到，就像今屆奧運大家都對她寄予厚望，她也承受到巨大壓力去面對奧運，最後更奪獎而回，她真是值得所有人學習的運動員。」

▲ 馬詠茹希望嘗試更多單車以外的新發展，不排除繼續做幕前工作。（黃建輝攝）

姊妹齊退役重返校園

馬氏姊妹的爭分奪秒生活，於2019年暫告一段落。兩人退役後雙雙重返校園，如今都成為了中大學生。Vivian現讀酒店及旅遊管理學系，及後在某市場部門實習，並初嘗幕前工作，於Now TV擔任體育節目主持，並為2020年歐洲國家盃及奧運單車賽事擔任評述工作。

我不希望所有時間都專注在體育上，所以我想嘗試新事物，而商科的範疇比較大眾化。有時我回望以前的照片會覺得很有趣，那是一段特別的經歷，但現在我們只是去了另一階段，繼續我們的旅程。

▲ 馬詠茹被稱為單車女神，妹妹都很認同，更讚她回家後是一位愛錫自己的好姐姐。（黃建輝攝）

盼做體育老師培訓新血

至於Jenny則入讀健康與體育運動科學教育課程，希望將來成為一名體育老師，為香港體壇培育新血。Jenny開始多接觸小朋友教學，有見近年愈來愈家長安排子女學單車，她提醒除了學習技巧與體能訓練之外，更需注意運動環境的空氣質素，以免影響健康。

由於單車運動特別需要帶氧訓練，以增強肺活量和肌肉強度，故患有鼻敏感的她十分注重空氣質素。她曾到北京訓練時，因當地霧霾情況嚴重，外出訓練時會感到呼吸困難，易引發氣管敏感，繼而影響發揮。

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在室內單車場館練習時，也需留意溫度不能太冷和太濕，Jenny和Vivian都提醒家長，為小朋友選擇室內場館學習單車，可留意場館有否設置空氣清新機，且有除甲醛功能，尤其場內人多的話，空氣污染物也會增多，例如花粉、細菌、塵等致敏原，或會引致小朋友敏感或不適。

家長必須因應小朋友的需要和興趣去選擇一個適合的訓練班，發掘到潛質後，很快便機會升上青訓，再上港隊為港爭光。

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記者︰林綺玲

場地︰Eliment FitLax