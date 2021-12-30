【煽動刊物】《立場新聞》前董事何韻詩獲准保釋　離開警署時未有發言

▲ 何韻詩神色凝重，向等候多時的記者雙手合十鞠躬，離開警署時未有發言。（黃傑偉攝）

警務處國家安全處昨日（29日）早上拘捕6名《立場新聞》高層人員或前高層人員，涉嫌違反刑事罪行條例第9及10條《串謀發布煽動刊物罪》，其中《立場新聞》前董事、歌手何韻詩被帶往西區警署。詳情即看：【下一頁】

歌手何韻詩今日（30日）獲准保釋，於下午5時43分離開西區警署，她神色凝重，離開警署時未有發言，不過有停在警署門口讓記者拍照，同時向等候多時的記者雙手合十鞠躬表示:

辛苦大家！

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何韻詩在12月29日早上被捕，一日後獲准保釋，她被捕後曾透過社交平台管理員發文表示：

我心情OK，請各位關心我嘅朋友不用擔心。

44歲何韻詩是一名歌手，在今年6月辭去《立場新聞》董事職務。她亦是已故樂壇百變天后梅艷芳的徒弟，今日亦適逢是梅艷芳離世18年忌辰。何韻詩原定本周日（1月2日）舉行網上演唱會，現時未知有關演唱會的安排是否有變。

【網媒停運】消息指警方正通緝立場新聞創辦人蔡東豪。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃穎津

