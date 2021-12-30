【食物安全】樓上特選厚花菇違食物標籤規例　涉未有標明有關添加劑名稱

▲ （資料圖片）

食物安全中心今日（30日）公布，在東涌雜貨店抽取一個預先包裝乾冬菇樣本檢測，發現含二氧化硫，亦未有標明有關添加劑的名稱，市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

中心指，二氧化硫是防腐劑，可用於乾菜、乾果、醃菜和鹽醃的魚製品等不同種類的食物。二氧化硫可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過，對二氧化硫有過敏反應的人，在食用後可能會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。

產品資料如下︰

產品名稱：特選厚花菇

品牌：樓上

產地：中國

淨重：605克

經銷商：僑陽陸海產有限公司

此日期前最佳：2022年10月15日



中心稱，已知會涉事商戶上述違規事項，並指令他們將受影響批次產品停售及下架。有關經銷商已按中心指示進行回收，市民可致電查詢有關產品的回收事宜，如有足夠證據，會提出檢控。



中心提醒，業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。而根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，所有在本港出售的預先包裝食物如含有超過百萬分之十的亞硫酸鹽，有關的亞硫酸鹽的作用類別及其名稱須在配料表中指明。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：余思嵐