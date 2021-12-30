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【封區檢測】染Omicron變種病毒機組人員家人初步確診　石峽尾澤安邨榮澤樓圍封強檢

社會 20:32 2021/12/30

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政府晚上圍封石峽尾澤安邨榮澤樓強制檢測。（黃傑偉攝）

變種新冠病毒持續威脅本港，今（30日）新增少於25宗初步確診，政府晚上圍封石峽尾澤安邨榮澤樓強制檢測，預料有關強檢行動明早完成。政府表示，今日發現一宗初步確診個案，為早前公布輸入個案的密切接觸者，而該輸入個案確認帶有變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

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據了解，有關密切接觸者初步確診是早前確診染疫國泰機組人員的家人，政府在晚上近九時發出有關封區強制檢測公告，政府指今日（30日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自下午7時起限制在石硤尾澤安道1號澤安邨榮澤樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

有關受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31日）上午約7時完成此行動。

新冠肺炎新型變種病毒Omicron威脅全球疫情，衞生防護中心公布今日（30日）初步確診少於25宗，消息指其中一名患者曾光顧又一城望月樓，早前確診的染疫機組人員曾於望月樓用膳。詳情即看：【下一頁】

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記者：黃傑偉、伍瑋瑋

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