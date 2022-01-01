【媽媽辛酸】碩士棄事業遭兒嫌棄只煮飯做家務　全職媽媽大呻︰抹殺多年付出

▲ 內地一位全職媽媽被兒子嫌棄只在家煮飯做家務，大感委屈。

全職媽媽24小時on call全年無休，為家庭犧牲不少，可是卻被輕視。內地一名全職媽媽被兒子嫌棄，說媽媽「就是在家裡燒了個飯、做了個家務嘛」，媽媽立即火起，滔滔不絕說教，道出全職媽媽的辛酸。

兒子羞辱家庭主婦媽媽

綜合內地傳媒報道，於上周五（24日）湖北武漢一名媽媽上載一段影片引起熱議，令大眾反思全職媽媽的社會地位。在影片中，一名男孩坐在床上被媽媽說教，媽媽一邊拍片一邊滔滔不絕地表達感受兼教仔。

事件起因是媽媽接兒子回家後，兒子將自己的衣服隨處扔，媽媽提醒兒子卻被阿仔羞辱，「你為何不整理？你不就是在家裡燒了個飯、做了個家務嘛」，要媽媽幫他執衣服。媽媽非常氣憤，又感委屈，跟兒子說理，指他憑甚麼指責媽媽。

你爸爸這麼多年沒有說過我一句不是，就關於全職媽媽，還是在外面工作的媽媽，工作性質是一樣的。我以前在外面工作那麼多年對比現在，說實話，我以前比現在輕鬆多了，我又賺錢又有成就感，不像現在全年無休在家裡面。

▲ 男孩輕視媽媽做家庭主婦，被斥責。（影片截圖）

碩士畢業放棄事業

媽媽又跟兒子說自己是碩士畢業，昔日在北京工作了很多年，以工作能力和工作經驗可以就職非常好的工作，現時甘願成為全職媽媽，從沒有抱怨。

兒子嫌棄媽媽是家庭主婦，媽媽教他不要自視過高不去尊重人，直言媽媽為了他放棄了很多，做好職責。媽媽教導他不要踩低別人來顯示自己的優秀。

媽媽每天在家裡做的家務真是全年無休，每天重複性做這些東西，你很輕描淡寫的一句，你做甚麼事情，不就是在家裡燒了個飯、做了個家務嘛？你輕飄飄的一句話，抹殺你媽多年來所有的付出。

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盼兒子學會尊重他人

影片中，男孩坐定定聽著媽媽教罰，顯得不知所措，時而緊握雙手、時而將雙手放後，又扁起嘴及抹眼淚，似是知錯。

媽媽語重心長跟兒子說是為他好，不求兒子將來事業上非常成功能賺很多錢，但至少希望他是一個身心健康，可以帶給自己另一半幸福的人，能尊重他人，包括家庭主婦/媽媽。

只要你另一半感受到幸福，你才能夠感受到幸福，都是雙向的，不要坐享其成覺得所有一切都是理所當然。

▲ 男孩聽了媽媽一番話後，傷心流淚。（影片截圖）

網民對全職媽媽看法

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責任編輯：王明芳