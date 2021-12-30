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【虛假宣傳】醫療儀器及健康食品聲稱中大研發　中大醫學院聲明：嚴重失實

社會 18:11 2021/12/30

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中大醫學院表示，有關產品與香港中文大學、香港中文大學醫學院及其教職員完全沒有任何關係。（資料圖片）

中大醫學院今日（30日）發表聲明，指留意到近日在網上流傳一些從台灣來的失實資訊，訛稱有醫療儀器及健康食品是由香港中文大學醫學院教授研發，在海外及本地出售。有關廣告中更在未經許可的情況下，擅自引用了大量香港中文大學醫學院教授及科研團隊的資料、圖片及研究文章作推廣營銷用途。

中大醫學院表示，有關產品與香港中文大學、香港中文大學醫學院及其教職員完全沒有任何關係。中大醫學院的臨床教職員從不會推廣任何產品、治療及服務，亦不會進行任何相關的商業活動。中大醫學院對有關廣告內容嚴重失實，深表遺憾，並予以譴責及保留追究的權利。

有關虛假宣傳產品。

中大醫學院呼籲，市民如有任何健康上的疑問，必須徵詢醫生的專業意見，切勿自行購買及服用成藥，以策安全。

有關虛假宣傳產品包括聲稱能「治愈百萬糖友」的「降糖靈」、聲稱由中大多名教授研發的「血管淨化機」。中大醫學院不排除仍有其他相類的不實廣告，呼籲市民提防。

有關虛假宣傳產品。

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記者：黃穎津
 

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