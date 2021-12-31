【強制檢測】60個處所須強檢　涉大快活、日本城分店及多條港島專線小巴

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政府凌晨（31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，發出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測。

因應兩宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案、4宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，以及兩宗曾於香港逗留的非本地確診個案，有42個指明地方被納入強制檢測公告。此外，因應早前一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，於指定期間曾身處18個指明地方的人士需要再次進行檢測。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受上述強制檢測。

與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年12月27日下午1時至下午5時期間曾身處香港九龍九龍塘達之路80號又一城的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。

2. 任何在2021年12月28日中午12時至下午2時期間曾身處香港九龍石硤尾邨第二期服務設施大樓地下4號鋪大快活的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年12月28日的上午10時至上午11時期間曾乘搭任何由澤安邨開出往東頭邨路線號碼2D 的九巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年12月28日下午1時至下午3時期間曾身處香港九龍深水埗南昌街89號南昌中心地下17-19鋪日本城的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在2021年12月28日的下午1時至下午3時期間曾乘搭任何由澤安邨開出往石硤尾站（循環綫）路線號碼30B 的九龍區專線小巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在2021年12月10日至2021年12月30日期間曾身處香港新界屯門屯子圍135號超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7. 任何在2021年12月29日下午7時至下午10時期間曾身處香港新界屯門明藝街10號安全樓地鋪拾號公社的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8. 任何在2021年12月28日下午7時至下午11時期間曾身處香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場L1-L4百老匯戲院的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

9. 任何在2021年12月27日下午8時至下午11時59分期間曾身處香港新界屯門屯門鄉事會路83號 V City商場1樓 L1-18號鋪牛角日本燒肉專門店的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年12月10日至2021年12月30日期間曾身處香港堅尼地城龍華街20號觀龍樓1座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年12月11日下午5時至下午7時期間曾身處香港九龍旺角西洋菜南街168號2樓必勝客的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年12月16日下午7時至下午9時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7T102, 8T005A 及8T005號鋪麥當勞的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 在香港薄扶林域多利道250號英基學校協會西島中學（指明學校）就讀十二年級（指明級別）的學生及指明學校的、曾面授該等指明級別學生的老師，並在2021年12月9日至2021年12月15日期間曾身處指明學校超過一小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在2021年12月9日至2021年12月30日期間曾身處香港新界大嶼山東涌藍天海岸2座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在2021年12月9日下午4時至下午6時期間曾身處香港銅鑼灣耀華街3號百樂中心11樓1102A 室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7. 任何在2021年12月13日下午5時至下午7時期間曾身處香港新界大嶼山東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店灣景薈地下 G08號鋪 Dear . Coiffure 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8. 任何在2021年12月13日下午7時至下午8時期間曾身處香港新界大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸商場地下12號鋪 Market Place by Jasons 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

9. 任何在2021年12月16日下午5時至下午7時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓7E163號鋪 Gordon Ramsay PlaneFood To Go 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10.任何在2021年12月10日至2021年12月15日任何一日的上午7時至上午9時期間曾乘搭任何由堅尼地城站開出往香港仔（湖南街）路線號碼58的港島區專線小巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

11.任何在2021年12月10日至2021年12月15日任何一日的上午7時至上午9時期間曾乘搭任何由堅尼地城站開出往貝沙灣路線號碼58M 的港島區專線小巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



12.任何在2021年12月10日至2021年12月15日任何一日的下午2時至下午4時期間曾乘搭任何由美景臺開出往干諾道中（永安集團大廈）（循環線）路線號碼HR88的居民巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

13.任何在2021年12月10日至2021年12月15日任何一日的下午2時至下午4時期間曾乘搭任何由香港仔（湖南街）開出往堅尼地城站路線號碼58的港島區專線小巴的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

14.任何在2021年12月10日至2021年12月15日任何一日的下午2時至下午4時期間曾乘搭任何由田灣邨開出往石塘咀路線號碼43M 的巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

15.任何在2021年12月27日下午10時至下午11時59分期間曾身處香港中環荷李活道1-13號華懋荷里活中心 LG 樓 The Iron Fairies & Co 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

16.任何在2021年12月22日下午5時至下午6時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

17.任何在2021年12月22日的日下午5時至下午7時期間曾乘搭任何由國泰城開出往國泰港龍及中航大廈的機場員工接駁巴士的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

18.任何在2021年12月20日下午7時至下午8時期間曾身處香港金鐘金鐘道88號太古廣場2期 LG1層 Great Food Hall 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

19.任何在2021年12月27日下午8時至下午10時期間曾身處香港中環鴨巴甸街24-26號地鋪 Pici 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

20.任何在2021年12月10日下午4時至下午7時期間曾身處香港九龍尖沙咀柯士甸道西88號戲曲中心的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

21.任何在2021年12月11日上午10時至中午12時期間曾身處香港黃竹坑黃竹坑道54號 M Place 17樓1704室巴貝爾電影工作室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

22.任何在2021年12月10日至2021年12月30日期間曾身處香港淺水灣淺水灣道56號2座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

23.任何在2021年12月30日上午9時至上午10時期間曾乘搭任何由天逸開出往友愛路線號碼751的輕鐵的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及乘客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

非本地確診個案曾到訪的地方

1. 任何在2021年12月24日上午9時至下午1時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓6樓（鄰近65號登機閘口）玉衡堂商務貴賓室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在2021年12月13日上午11時至下午2時期間曾身處香港九龍尖沙咀金巴利道26號1樓殿大喜屋日本料理的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在2021年12月12日上午9時至上午10時期間曾身處香港灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在2021年12月11日下午6時至下午9時期間曾身處香港九龍旺角彌敦道601號創興廣場14樓馬辣台式鴛鴦火鍋的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在2021年12月11日下午1時至下午4時期間曾身處香港銅鑼灣波斯富街24-30寶漢大廈3-4樓必勝客的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在2021年12月11日上午11時至下午1時期間曾身處香港銅鑼灣維多利亞公園第55屆工展會的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7. 任何在2021年12月11日上午9時至上午11時期間曾身處香港灣仔皇后大道東200號利東街地下 G28-G29號鋪廉記冰室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8. 任何在2021年12月10日下午5時至下午8時期間曾身處香港灣仔天樂里6-18號恒安大廈地下 D 及 E 鋪金記冰室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

9. 任何在2021年12月10日上午10時至下午1時期間曾身處香港香港仔南寧街1-5號香港仔中心第三期1樓龍薈的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10.任何在2021年12月10日至2021年12月14日期間曾身處香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於2022年1月1日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年12月28日至12月30日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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記者：伍瑋瑋