【校長專訪】小學生落手切割塗漆參建樹屋　呂小校長：疫情下開拓另類趣味學習

▲ 「呂小樹屋」是於今年建成的自然教室，從設計到建造，均有學生參與。

羨慕北歐國家的學生可以在戶外、樹屋學習？最近香港一間小學也建造了自己的樹屋，甚至讓學生親身參與整個過程。位於葵青區的中華傳道會呂明才小學，沒有讓疫情的限制減少學生的體驗，反更積極開拓不同可能，將周邊的事物化為學習經歷，促成這個「呂小樹屋」的誕生。

「呂小樹屋」是於今年建成的自然教室，從設計到建造，均有學生參與。馬俊江校長指：「當初有建樹屋的構思時，就想讓學生參與其中，這亦是同學們第一次的木工體驗，對他們來說是很新鮮的經歷。」

樹屋設有滑梯、攀石、隧道及吊板獨木橋等，而且樹屋其中一個部分環樹而建，同學們可以繞樹而坐，在平台上看書。樹屋上固然沒有冷氣，但設計上較為通風，且有遮陽布阻擋陽光。「整個過程由設計到完成，花了大約3個月的時間，橫跨了一個暑假。」

▲ 馬校長坦言：「我們希望透過呂小樹屋，從建造到學習，讓學生感受到前所未有的學習經歷與樂趣。」

學生設計心目中樹屋

馬校長直言，興建呂小樹屋是一個有趣的學習過程，學生先在「樹屋工作坊」設計心目中的樹屋，製作成迷你模型，然後再與工程公司一起參與製作真實的樹屋。「主結構由工程公司負責，學生則協助完成其他部分。」校長續道：「在製作樹屋的過程中，無論男女同學，均會接觸到切割、塗漆、裝嵌等技術，這些學習對學生來說非常新穎，他們表現得既興奮又緊張。有份參與興建樹屋的同學，都對這次大製作表示十分滿意和難忘。」

這棟新建成的呂小樹屋，集學習與玩樂於一身。在老師指導下，學生會在體育課和Joyful Friday進行樹屋體感訓練。而常識科老師則會配合流動大電視，在樹屋進行自然教學。馬校長指：「常識科老師正計劃在教授與大自然及綠色生活相關的課題時，讓學生走進樹屋，曬著太陽，吹著微風上課，親身感受大自然的美好。」

▲ 「呂小樹屋」從設計至興建，歷時了數月，集合了工程公司和師生的心血。（圖片由受訪者提供）

除在樹屋中進行各種教學活動外，學校更計劃將樹屋結合呂小的自然研習徑。「當老師教授植物的生長、香港的植物、生命的循環如植物等課題時，進行植物遊蹤；在教授綠色社區、簡約生活時，呂小樹屋更可作為一個現實例子，向學生解說綠色生活。」

邀家長體驗樹屋樂趣

馬校長坦言：「我們希望透過呂小樹屋，從建造到學習，讓學生感受到前所未有的學習經歷與樂趣。」事實上不只學生，學校亦已安排了學生家長到校參觀。「未來亦希望可以以樹屋為地點，安排一些親子活動如親子閱讀會。」

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學校重視與社區的連結，校內新鋪設的單車徑，在疫情前曾開放給公眾使用，與民同樂。這次的樹屋，同樣不例外。「我們有這個打算，只要疫情許可，就可以開放學校，讓參觀者一起享受樹屋的樂趣。」

多元好玩的 Joyful School

除了「呂小樹屋」外，為了讓學生擁有一個豐盛愉快的童年，中華傳道會呂明才小學一直致力發展成「喜樂校園」（Joyful School）及「學術型校園」（Academic School）兼備的學校，讓不同能力的學生能在愉快及積極的氛圍下，突破自我，追求卓越和進步。

▲ 同學們學習如何將不同的組件裝嵌起來，親手建造屬於校園的樹屋。（圖片由受訪者提供）

STEAM BUS 呂小號

學校將退役巴士改裝為教室——「STEAM BUS呂小號」，內設不同的學習區域，學生更可以使用模擬駕駛器，模仿巴士司機，體驗駕駛的樂趣。

單車體藝城

校內設有單車徑、交通標誌、燈號及相關配套，為學生度身訂造校本單車課程，更會不時舉辦「綠色單車設計師」工作坊，讓家長與子女一同製作環保單車，建立更親密的親子關係。單車徑亦會開放予區內的幼稚園學生及家長使用，以推行共享文化，促進社區和諧。

記者：王嵐