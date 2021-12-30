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候任議員首發聯合聲明　90人議會獨欠狄志遠

政治 18:45 2021/12/30

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候任議員昨日為宣誓進行綵排。（林宇翔攝）

立法會選舉完結不足2周，90名候任立法會議員已經馬不停蹄準備，包括參與「雞精班」、為宣誓議式綵排等。這班候任立法會議員，今日更首次發出聯合聲明，集合了89名候任議員之多，但就獨欠自稱「1比89」的新思維狄志遠。

新一屆立法會人數增加至90人，比以往多20人，加上建制派在上屆只得40多議席，所以今次的聯合聲明參與人數，是比以往翻倍，更是全部89名建制派候任立法會議員，包括現屆立法會主席梁君彥，都有份聯署。

共有89名候任立法會議員參與聯署。

今次所發的聲明，是與網媒《立場新聞》拘捕行動有關。聲明中表示，全力支持警方執法行動，又指香港的新聞自由依法受到保障，只要遵守香港法律，工作就不受影響，但任何人或機構違法，就必須受制裁，又強調新聞工作不是逃避法律的擋箭牌。他們又表明，關注被凍結的約6,100萬元資產，並要求警方深入調查，並採適當執法行動，以防範、制止、懲治危害國家安全活動，有效維護國家安全和香港穩定。

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撰文 : 傅流螢

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