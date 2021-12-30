【如風】湯駿業疫情期間陷情緒低潮　從人生遺憾中學識自我安慰

▲ 湯駿業創作了「自我安慰」作品糸列。（攝影：winnie）

「風車草劇團」創辦人之一的湯駿業（Ah Dee），今年有份主演了叫好叫座的舞台劇《回憶的香港》後，回歸到唱作歌手身份，並憑歌寄意，抒發兩年疫情的微妙心情變化，寄望大家以後都能開開心心走人生的路。

湯駿業最近接連推出歌曲《知道一半的事》及《如風》，並以「自己安慰自己系列」為創作主題，藉此來慰藉人心。

Ah Dee解釋：「疫情以後，很多人的生活都出現重大變化，跟好朋友不能見面食飯，身邊又有好多人移民，漸漸就會出現奇怪的情緒，自己也不例外。人生總有這些大大小小事情發生，只是這兩年就很明顯和很具體地告訴你正在變化，所以希望透過一些作品來自我安慰。」

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曾落田做義工排解心情

他預告會為「自己安慰自己系列」創作五部曲，盼一步步打開心結。「歌曲主角可以是『我』或是『我們』，在畢業後出來社會工作，經歷了人事變遷，面對人生缺失，體會到人生不能完美，永遠跟你想要的總像有段距離。而這個小小的遺憾，就如學懂了一些事，是一個契機去了解自己，希望歌曲有一份療癒感，之後可以開開心心地走下去。」

Ah Dee遇上心情低迷時，認為最好的排解方法便是去大自然放空，感受這個世界有多奇妙。「疫情剛開始不久，我就試過去朋友錦田的農地做義工落田，幫忙鋤地、淋水、除草，每日重覆運作，兩個月後看到種出了菜。這種單純的心境，提醒自己每日做的事就像播種，無論當下是否找到錢，或演了甚麼戲，唱過甚麼歌，能好好去享受過程已足夠。」

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正如湯駿業做舞台劇，或當獨立歌手，可能都不是世俗認定賺大錢工作，Ah Dee只本著兩個字而做，便是「喜歡」。

他道出：「離開舊唱片公司後，想跟從自己節奏和心情去做事，這是很有趣的，因寫歌是好私人的心情，但作品如能被人感受到，滿足感很大，做舞台劇跟觀眾也是很近，但音樂又有點不同，更為直接，不需透過角色和劇本去表達，這也是我想繼續保留的一部分。」

▲ 湯駿業希望有機會舉行音樂會。（攝影：winnie）

雖然他坦言當獨立歌手再沒有背後支援，有時會很孤單，「正因為所有事只是向自己負責，就算稍為懶散也沒人迫你，但樂趣也在於此，作品出來，便是百分百屬於自己，每一個讚賞都是直接去感受，來得更實在和圓滿。」

當下Ah Dee也是以此雙線發展，既以音樂劇為目標，也希望有日可開音樂會。「首先要做多些歌，亦想去開live，因為很喜歡一班人聚在一起談天交流的感覺。」

記者：區家歷