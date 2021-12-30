【虐兒事件】香港保護兒童會專責小組成員未明　民主黨莫建成憂「自己人查自己」

▲ 香港保護兒童會專責小組成員未明，民主黨莫建成憂「自己人查自己」。（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，至少已有6人被警方拘捕。至今共有20名兒童受傷，他們分別被扯頭髮、拍打及掌摑面部及頭部，有幼兒甚至被拋落地，全部送院留醫。詳情即看：【下一頁】

民主黨福利政策發言人莫建成批評，事件發生已多天，保護兒童會至今仍未有透露事件的懷疑成因，令公眾對保護兒童會信心盡失，認為保護兒童會愧對兒童。他要求社署介入，並開誠布公交代事件，而保護兒童會亦必須公開道歉。

他指出，居於「童樂居」的兒童，均是棄嬰、孤兒、經政府轉介或來自有問題家庭的兒童。莫建成擔心，虐兒事件是否反映該會存在已久的結構性問題，並質疑是否有人管理不善，沒有及早處理問題，導致悲劇的發生。

對於如何杜絕該會的虐兒問題，莫建成表示，保護兒童會成立的專責小組，外界至今不知有何成員，而勞福局更明言不會派員加入，並指由機構進行內部調查，令人感到勞福局欲企圖卸責及極度擔心事件會出現「自己人查自己情況」，未能徹底查找問題。

莫建成強烈要求，社署必須介入專責小組，以確保調查公平公正。他建議，小組必須加入非保護兒童會委派的第三方獨立人士加入小組，例如法律界、社福界、兒童心理學家及幼兒工作者等等，找出事件成因後再提出針對建議，防止日後再發生虐兒事件，以及糾正機構的不當管治問題。而未有調查結果前，在可行情況下可考慮先將現居於童樂居的兒童遷離，交由其他社福機構照顧，以保障幼童的權益和安全。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津