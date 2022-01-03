【創業追夢】印度香料家族第四代傳人紮根香港　攻網購研製獨家秘方為味蕾起革命

▲ 能操流利廣東話的 Sunit 於孟買出生，一歲就隨父親來香港定居，後來留學英國，最終返回香港為家族香料生意開枝散葉。

香料在人類文明中被使用，已經超過千年的歷史。香料貿易不僅是佛教東傳的開端，更促成大航海時代來臨，使人類飲食文化變得更色香味俱全。

香港有一家專營香料的公司─Regency Spices，源自印度孟買一個家族，自上世紀 50 年代由太爺開始踏遍歐亞非洲，搜羅各種香料，供應印度及海外市場，至今來到第四代的 Sunit Dattani 承接祖業，決意要在香港開枝散業，開拓自己的香料王國。

一頭鬈髮、眼睛深邃、皮膚黝黑，外表完全是印度人模樣，卻操一口流利廣東話的 Sunit 於孟買出生，一歲就隨父親 Nilesh Gopaldas Dattani 來香港定居，在港唸書，土生土長。因着父親以前常四往內地和東南亞做買賣，而香港正好方便做基地，於是便把全家人帶來香港。

▲ 荃灣廠房連辦工室雖不大，但有齊磨粉機、包裝機等主要香料加工的設備。(曾耀輝攝)

「最先是太爺從坦桑尼亞附近的古老產地進口丁香，將東非香料引進了印度市場。之後幾十年間，由祖父到爸爸一代接一代地做。因為世界各地都有不同的香料出產，想要最好的，便要走出去尋找發掘引入。漸漸在世界遊走，運回印度的香料種類繁多，也有不同的乾果物產。」Sunit 解釋。

幾十年間，公司把這些香料及物產作批發給廠商作加工之用，漸漸在行業中建立了地位。Sunit 說 Dattani 家族是第一個在孟買入口葡萄乾的家族，今天在孟買仍是最大供應商之一，另外丁香和核桃也是當中最大的供應商。

▲ Vadouvan spices ($46 / 100g)：是法國和印度 fusion 出來的咖喱，可以說是法國人對傳統印度咖哩粉的改編，帶多些甜味，用來煮海鮮，再加忌廉或牛油，非常美味。(曾耀輝攝)

嘗試自己創業

印度人家庭觀念都重，尤其是多望子承父業，「我知道爺爺就是如此想法，所以爸爸長大後就接手生意。而我在香港長大讀書，反而爸爸給我的自由度很大。他沒有明言我要接手他的生意，但就自小常帶我四處去見識，慢慢我都培養出做生意的念頭。中學畢業後，我去了英國讀大學，選了金融，卻沒有入金融行業。到 2013 年，20 多歲返回香港，思前想後，不如開間香料公司，利用家業的先天優勢，嘗試另類發展。」他說。

而公司名字則用回爸爸的公司名，他笑言 Regency Spices 在印度許多人認識，無謂再改。

年輕一代總有自己主見，他同樣是做香料生意，卻沒依家族品牌的主力做原材料大量批發的方向走，而是轉為向小店、餐廳的批發。

▲ Berbere (左$37 / 40g)、Tuscany ($40 / 100g)：Berbere 是萬用調味料，可以放湯、蘸麵包、或與橄欖油調和成醬汁，蘸肉吃夠滋味。Tuscany 等於我們的五香粉，用來做意大利麵、薄餅，甚至漢堡肉餅的醃料皆可，或只混和橄欖油已即可食用。(曾耀輝攝)

自家香料質素高

「我不會照跟阿爺阿爸的方式做啦！如果做同一性質的業務，就不用自己開公司啦！因為我發覺好多香港人都不懂得怎樣使用香料，又會認為樣樣都差不多，又不知如何分好與壞。」

他笑言自己愛烹飪，所以會明白識得利用香料帶來的烹調方便和美味。因而亦令他想到把香料自家磨粉加工，或再調配成各種不同成分的即用香料產品，方便餐廳廚師和主婦們使用。

Sunit 對自家出品的香料有要求，例如坊間的辣椒粉，大部分人都會連掟磨粉，但他只用辣椒身。又如一般的肉桂粉，人人都會連肉桂葉磨，成本可平三分一，但他只取肉桂皮，香味濃郁，質素高。

於是，他決定由零開始，身當行街「sell 屎」，拿著自家出品，四圍去 sell。先由蘭桂坊開始，求老闆試用，請廚師幫忙，最初當然是吃閉門羹多。但他厚着面皮繼續試，「我對自己的產品有信心，寧願便宜一點，或半賣半送，都是希望人家能試過後，就知道質素好，深信一定有回頭。」他至今仍忘不了第一間願意落訂單的餐廳是位於蘭桂坊的荷蘭餐廳 Orange Tree 呢。

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有賢內助支持

之後他繼續如此行，如螞蟻搬家般走勻港九新界各區，屢敗屢試，幾過幾年的努力，慢慢做到灣仔、尖沙咀、赤柱、上水都有客戶。由於口碑好，產品在廚師之間口耳相傳，現在他的客戶名單連瑰麗酒店、四季酒店、君悅酒店都榜上有名，現在全港已有超過 800 多間餐廳都是他的客戶。

Sunit 沒有因此而自滿，仍不斷調配各種香料 Mix & Match 製作新香料產品外，近年還積極開拓網上零售市場，皆因有太太華田願意全力支持。

華田是百分百的香港人，曾為傳媒人，強項是文字工作及宣傳行銷，知道丈夫想做本地網購市場，需要懂中文翻譯的人來管理網頁。「這年多來的疫情令到多了人在家煮食，網購更興旺。這也是一個好時機去嘗試開拓另類市埸，因為我理解到他對香料的熱愛，常會調配到新的香料配方，就會在家試煮試醃試味。」華田笑道。

於是，她也積極協助翻譯一些食譜或產品介紹放上網，然後配合不同分量的產品做宣傳，例如會將香料製成小袋試用裝、樽裝同大細兩款密封包裝，以 100g、200g、1kg 等分量都有。

▲ 太太華田是百分百的香港人，曾為傳媒人，強項是文字工作及宣傳行銷，知道丈夫想做本地網購市場，需要懂中文翻譯的人來管理網頁。(曾耀輝攝)

在荃灣的廠房內，就集合了全球 30 多個地方原材料，出產達300多款香料，單款或已溝好的香料產品參半，客人可以在網上購買。

由於他們是由採購、生產、加工到批發一條龍，免除了中間人的利潤，價錢定位相當親民，一包 50g 香料，只售 $20-$40 不等，而最令筆者驚愕的是竟然購物滿 $100 皆可全港免費送貨，結果當然是大受歡迎啦！

Regency Spices

地址：荃灣橫龍街 17-33 號明華工業大廈 8A

電話：3525 0060

記者：郭秀芳