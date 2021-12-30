  • 18°C
香港時間 : 20211230日 (週四) 20:38
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決

娛樂 19:29 2021/12/30

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

TVB皇牌劇《愛·回家之開心速遞》日前一連3集講劇中「蓮輝CP」與「龔水CP」的婚禮，兩對CP踏入人生另一頁。但當《愛·回家之開心速遞》的粉絲期間兩大CP婚後將有何新劇情發展之時，「龔燁」張景淳竟表示要暫離《開心速遞》劇組。

事因張景淳日前在深夜於網上開live一個多小時，當有粉絲祝賀「龔水」新婚之喜，問劇情是否將發展講「龔水」升呢做爸爸媽媽時，張景淳竟一求默不作聲，然後回答指：「大概不會」然後更十分令人意外地稱：「龔燁遲些會有段時間休息……」

最新影片推介：姚子羚專訪

張景淳暫離劇組

當有粉絲問「龔燁」暫離《愛·回家之開心速遞》多久，張景淳只回答：「希望可以快些又見番。」即是他也未明確知道何時可再「回家」。

他亦感受到粉絲的失望，直言包括自己在內也很傷心，以英文稱：「希望一切會獲得解決，盡快回來。」並無奈稱：「希望每位都可重新獲得快樂，包括我自己。」可是卻沒有交代暫離《開心速遞》的原因。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

許家傑力撐林淑敏

之前，有傳TVB十分重視「蓮輝CP」與「龔水CP」的婚禮拍攝，可是林淑敏、張景淳在拍攝時卻遲到開工，此事被高層曾勵珍（珍姐）知道後大為不滿，更到錄影廠把二人「照肺」。

事後，許家傑公開力撐拍檔林淑敏沒有遲到，並表示以人格擔保林淑敏專業及勤力。而林淑敏亦表示沒有遲到，更沒被珍姐訓話，更豁達地稱：「始終把口在別人，話我遲到都好過說我難相處。」

至於另一被指是「遲到王」的張景淳，卻一直沒公開回應此傳聞。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【開心速遞】蓮輝CP終於修成正果　龍力蓮許家傑分享「新婚」生活
16:18 2021/12/29
【開心速遞】蓮輝CP終於修成正果　龍力蓮許家傑分享「新婚」生活
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文提名連中三元　演《開心速遞》菲傭搶鏡奪女配呼聲高　
12:36 2021/12/21
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文提名連中三元　演《開心速遞》菲傭搶鏡奪女配呼聲高　
【拳王X開心速遞】跟李君妍擂台戲受讚　「送水輝」許家傑地獄操肌實錄曝光【多圖】
16:47 2021/12/12
【拳王X開心速遞】跟李君妍擂台戲受讚　「送水輝」許家傑地獄操肌實錄曝光【多圖】

你可能感興趣

【開心速遞】蓮輝CP終於修成正果　龍力蓮許家傑分享「新婚」生活
16:18 2021/12/29
【開心速遞】蓮輝CP終於修成正果　龍力蓮許家傑分享「新婚」生活
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文提名連中三元　演《開心速遞》菲傭搶鏡奪女配呼聲高　
12:36 2021/12/21
【萬千星輝頒獎禮】姜麗文提名連中三元　演《開心速遞》菲傭搶鏡奪女配呼聲高　
【拳王X開心速遞】跟李君妍擂台戲受讚　「送水輝」許家傑地獄操肌實錄曝光【多圖】
16:47 2021/12/12
【拳王X開心速遞】跟李君妍擂台戲受讚　「送水輝」許家傑地獄操肌實錄曝光【多圖】
張景淳 呂慧儀 娛樂人物職業 演員 開心速遞 電視劇 網絡熱話 TVB

最高瀏覽

【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
今日 10:08
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
17:43 2021/12/29
【家境比較】直資同學全身CHANEL住$7000萬豪宅　中產女生感自卑︰我好渺小
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉
今日 10:25
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉