【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決

TVB皇牌劇《愛·回家之開心速遞》日前一連3集講劇中「蓮輝CP」與「龔水CP」的婚禮，兩對CP踏入人生另一頁。但當《愛·回家之開心速遞》的粉絲期間兩大CP婚後將有何新劇情發展之時，「龔燁」張景淳竟表示要暫離《開心速遞》劇組。

事因張景淳日前在深夜於網上開live一個多小時，當有粉絲祝賀「龔水」新婚之喜，問劇情是否將發展講「龔水」升呢做爸爸媽媽時，張景淳竟一求默不作聲，然後回答指：「大概不會」然後更十分令人意外地稱：「龔燁遲些會有段時間休息……」

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張景淳暫離劇組

當有粉絲問「龔燁」暫離《愛·回家之開心速遞》多久，張景淳只回答：「希望可以快些又見番。」即是他也未明確知道何時可再「回家」。

他亦感受到粉絲的失望，直言包括自己在內也很傷心，以英文稱：「希望一切會獲得解決，盡快回來。」並無奈稱：「希望每位都可重新獲得快樂，包括我自己。」可是卻沒有交代暫離《開心速遞》的原因。

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許家傑力撐林淑敏

之前，有傳TVB十分重視「蓮輝CP」與「龔水CP」的婚禮拍攝，可是林淑敏、張景淳在拍攝時卻遲到開工，此事被高層曾勵珍（珍姐）知道後大為不滿，更到錄影廠把二人「照肺」。

事後，許家傑公開力撐拍檔林淑敏沒有遲到，並表示以人格擔保林淑敏專業及勤力。而林淑敏亦表示沒有遲到，更沒被珍姐訓話，更豁達地稱：「始終把口在別人，話我遲到都好過說我難相處。」

至於另一被指是「遲到王」的張景淳，卻一直沒公開回應此傳聞。