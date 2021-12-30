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【MOOV Live】謝安琪相隔兩年再踏舞台　Kay首跟Jer合作爆發唱功

娛樂 15:00 2021/12/30

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熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

Kay跟Jer跟合唱團一同演出。

謝安琪事隔兩年重踏舞台，昨晚舉行《MOOV LIVE 謝安琪》Kay由海報設計、主題概念至歌曲選曲都不遺餘力，於海報設計以「海浪」、「辛夷花」、「蘆葦草」和「白鴿」喻意人生經歷各個階段，亦將音樂融合人生觀，聲音導航走出悲傷的六個階段，與樂迷共同經歷批判困苦，賦予自我肯定的支持。

謝安琪開場先與Olivier Cong合奏《開到荼靡》和《開卷の樂》以懷疑、否定的言辭憾動觀眾；與女子樂隊FIESTER以凌厲風格重新演繹《Call Me When You're Sober》，澎湃的節奏嘶吼出「怒火」反抗。

跟Olivier Cong合奏。

謝安琪以細膩的聲線唱出《給自己的情書》和《節外生枝》等歌曲，演繹自我「談判」及「沮喪」的內心掙扎，將觀眾慢慢帶入更深層的情緒。

壓軸嘉賓Jer柳應廷登場合唱《大半生愛人》、《神奇之路》及《青春頌》等歌曲，給予觀眾勇氣走出低谷。經歷過高低跌宕，謝安琪唱出《年度之歌》和《生命之花》綻放出「決定」意志。 

大讚Jer唱功。

另外，謝安琪的主樂隊、FIESTER及Olivier Cong樂隊同台合演《直角等於三角形》，氣勢磅礴；更特邀合唱團和Jer共同演繹《神奇之路》，充滿感染力。

最新影片：姚子羚訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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