【藝文展覽】全球水墨畫大展15個國家逾500幅作品　集黃永玉王無邪之作大玩AR互動

▲ 在銅鑼灣香港中央圖書館地下展覽館，正有個全球水墨畫大展，有空不妨參觀一下。

如果大家「餓」了黃永玉的展覽很久，或許現正舉行的「全球水墨畫大展」，可以稍為「慰藉」一下。因為不單可以觀賞黃永玉的作品，還可以在那仿製畫作的巨型畫板前打卡。

今次「全球水墨畫大展2021」，從近3,000幅作品中，挑選了逾500幅來自15個國家的藝術家作品，分3期展出，還與香港都會大學合作，加入多媒體的互動元素，讓本來靜態的活動，也變得老少咸宜。

▲ 黃永玉1990年的作品《荷塘淺識》，他在題跋所言的：「故造化之功，乃畫藝第一緊要精髓。」相信畫家要窮一生才能領會到。（圖片：大會提供）

由藝育菁英基金會主辦、雲峰畫苑策展的「全球水墨畫大展」，由即日至2022年1月21日假香港中央圖書館展覽館舉行。是次展覽分3期展出，涵蓋人物、花鳥、山水、動物及現代5大範疇。

據策展人雲峰畫苑負責人郭浩滿表示，在今次參展的藝術家中，來自香港入圍的也為數不少，接近150人，當中包括黃永玉及黃黑蠻父子、王無邪、黎明、黃玉郎、林湖奎、盧清遠、林天行、靳埭強、陳勉良、朱潔儀等，以及中國著名的國畫大師石齊、胡永凱、王昌楷、何家英、馮大中、宋滌，台灣的歐豪年、江明賢及李轂摩等。

▲ 《蕉園夜話》：胡永凱是西方收藏界最喜愛的東方畫家之一。他借鑒明清、民國時期的木板年畫、插圖的樣式，以及民間戲曲、剪紙、皮影等的形式語言，創造出既富東方情調又具時 代氣息的鮮明藝術畫風。（圖片：大會提供）

第一期展出的人物花鳥畫，郭浩滿指出，人物畫已有5,000年歷史，因為昔日以描繪統治階層為主，所以比花鳥、山水有更悠久的歷史，而且現在已達到高峰，千變萬化，像有在中國畫肖像畫第一的梁岩、畫仕女造型唯美的王美芳、擅長畫許多歷史大製作的趙建成等等，在今次也有作品展出。

▲ 來自香港黎翠兒的《共融》，郭浩滿表示，雖說是畫傳統的金魚，但構圖是現代的，以前很少人用墨色來襯托，很有特色。（圖片：大會提供）

▲ 郭浩滿表示齊白石以畫蝦聞名，但仿效的人都大同小異，而這幅由香港一位80歲的畫家黎家駒畫的《圓夢蝦》，透過墨色的濃淡變化，構成蝦的質感，而且構圖創新。（圖片：大會提供）

▲ 中國孫建林的《滿目春光一擔歌》，結合了民族風采、皮影戲藝術。郭浩滿指這幅畫，每個人的雨傘、衣服都不同。他就見過畫家畫圓，以為是用圓規畫，其實是憑功力，居然找不到 接口，證明控筆能力超凡。（圖片：大會提供）

大會亦製作了短片，展示中國水墨畫發展史，由新石器時代開始，到夏商周、秦漢直至今天5,000年的歷史，大家對這些歷代畫家：顧凱之、閻立本、顧閎中、趙佶、范寬、張擇端、黃公望、沈周、八大山人、鄭板橋、任伯年，以至較近代的齊白石、徐悲鴻、傅抱石、張大千、李可染及吳冠中等，又認識幾多？承先啟後，今次展出的當代作品，正是將這幾千年的水墨畫歷史傳承下去。

▲ 中國水墨5,000年，由新石器時代開始說起。（何小雲攝）

多媒體展區增加互動性

今次大會再次和香港都會大學合作，透過多媒體如動畫、擴增實境（AR）和數碼水墨筆觸等，令水墨藝術跨越既有界限，為大家創造一個具互動性和趣味性的體驗。另一亮點是將水墨藝術結合刺繡工藝，由著名刺繡大師周雪清運用雪花針技法以針代筆，生動逼真地還原水墨作品。

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全球水墨畫大展2021



日期：

第一期：人物、花鳥，即日至2022年1月2日

第二期：山水，2022年1月4-11日

第三期：動物、現代，2022年1月13-21日

時間：10am-8pm（1月21日2pm閉館）

地點：銅鑼灣香港中央圖書館地下展覽館

記者：何小雲