【封區強檢】47歲男機組人員初步確診　堅尼地城海都樓A座圍封強檢

▲ 政府今晚在兩區圍封強制檢測。（資料圖片）

Omicron變種病毒恐出現社區感染個案，政府今晚（30日）再有兩處強制檢測圍封行動，晚上再公布堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座須封區檢測，一名47歲男子，是機組人員居於上址初步確診。

​政府指，晚上10時起限制在堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座內的人士須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31日）上午約7時完成此行動。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

衞生防護中心指出，今日（30日）新增的初步確診個案中，包括一宗輸入個案，涉及一名47歲男子，居於堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座。他是一名機組人員，於12月22日經航班CX840前往美國，離港前於12月20日進行的病毒檢測結果呈陰性。

他是早前輸入個案12610（已確認帶有變異病毒株Omicron）的同事，一同經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行病毒檢測結果呈陰性。

病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，於12月27日的檢測結果呈陰性。

在他的同事（個案12610）確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。他3月17日、4月7日及12月16日於香港接種三劑復必泰疫苗。

變種新冠病毒持續威脅本港，今（30日）新增少於25宗初步確診，政府晚上圍封石峽尾澤安邨榮澤樓強制檢測，預料有關強檢行動明早完成。政府表示，今日發現一宗初步確診個案，為早前公布輸入個案的密切接觸者，而該輸入個案確認帶有變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。詳情即看:【下一頁】

新冠肺炎新型變種病毒Omicron威脅全球疫情，衞生防護中心公布今日（30日）初步確診少於25宗，消息指其中一名患者曾光顧又一城望月樓，早前確診的染疫機組人員曾於望月樓用膳。詳情即看:【下一頁】

最新熱門影片：

【TOPick診症室】本港鼻咽癌患者逾7成為男士 醫生：有徵狀與鼻敏感相似

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：伍瑋瑋