【封區強檢】Omicron變種病毒或出現二代傳播　堅尼地城海都樓A座圍封強檢

▲ 政府今晚在兩區圍封強制檢測。（資料圖片）

Omicron變種病毒恐出現社區感染個案，政府今晚（30日）再有兩處強制檢測圍封行動，晚上再公布堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座須封區檢測。

​政府指，晚上10時起限制在堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座內的人士須留在其處所並接受強制檢測，受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（31日）上午約7時完成此行動。

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變種新冠病毒持續威脅本港，今（30日）新增少於25宗初步確診，政府晚上圍封石峽尾澤安邨榮澤樓強制檢測，預料有關強檢行動明早完成。政府表示，今日發現一宗初步確診個案，為早前公布輸入個案的密切接觸者，而該輸入個案確認帶有變異病毒株Omicron，病人在病毒潛伏期間曾在上址居住，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府經檢測呈陽性後決定就相關區域作出限制與檢測宣告。詳情即看:【下一頁】

新冠肺炎新型變種病毒Omicron威脅全球疫情，衞生防護中心公布今日（30日）初步確診少於25宗，消息指其中一名患者曾光顧又一城望月樓，早前確診的染疫機組人員曾於望月樓用膳。詳情即看:【下一頁】

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記者：伍瑋瑋