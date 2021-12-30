【青聯就職】林鄭：青聯為港府堅實伙伴　陳冬：青年最大機遇是融入國家發展大局

▲ 特首林鄭月娥。（林宇翔攝）

香港青年聯會第29屆會慶及會董會就職典禮今舉行。特首林鄭月娥指，青聯一直堅定不移支持特區政府依法施政，在社會事務上積極發言，是特區政府長久以來的堅實伙伴。

林鄭說，香港青聯為本港最具規模、影響力最大的青年團體之一，青聯一直秉承愛國愛港的宗旨，廣泛團結青年團體，為本港不同背景及階層的青年，舉辦優質青年活動，深受歡迎，期望青聯一如以往，秉持為青年服務的宗旨，與特區政府攜手合作，培育具國家觀念、香港情懷、對社會有承擔的新一代。

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中聯辦副主任陳冬稱，面對世界百年大變局，全球發展的最大機遇在中國，香港發展的最大機遇在內地，香港青年發展的最大機遇在融入國家發展大局，冀港青「心中有祖國，肩上有責任，腳下有力量」。他說，國家為香港建功立業提供了廣闊的舞台和光明前景，希望青年以慶祝香港回歸祖國25周年為契機，找准國家所需，香港所長，發揮自身優勢，實現人生價值。

青聯主席梁毓偉致歡迎辭時表示，十四五規劃將香港定位為八個中心，而粵港澳大灣區的發展藍圖，香港一直扮演着重要角色，國家對香港的競爭優勢寄予厚望，為香港青年人尋找多元發展、多元出路的重要平台。隨着世界格局變遷、新時代的來臨，青年工作需不斷與時並進，適應新時代新常態，運用好新發展模式，與傳統活動新結合擦出新火花。

他說，適逢明年特區成立25周年，香港青聯將推出「青年完夢計劃」，而《大灣區資訊通》實體版在香港面世，幫助香港青年人更快融入大灣區。另外，香港青年駐深圳大灣區青年服務台基地，將於未來兩星期正式開始運作，服務在內地灣區城市的一眾香港青年人。明年上半年，青聯將推出可改善交流實習的資訊平台。青聯亦將於未來一年，舉辦更多迎接25周年的地區特色活動，讓全港年青人可以參與。

除了林鄭月娥及陳冬外，財政司司長陳茂波、民政事務局署理局長陳積志等，多名高官均獲邀為主禮嘉賓。另外，多名候任立法會議員，包括體育、演藝、文化及出版界霍啟剛、選委會界別梁毓偉、林智遠、林琳均有現身典禮。

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記者：陳葆琳