【初步確診】新增3人初確涉與早前Omicron確診患者有關　包括2人均曾同日光顧望月樓或受染疫空少感染

▲ 又一城望月樓。(湯致遠攝)

衞生防護中心指，正調查2宗初步確診與輸入個案有流行病學關連的個案及1宗初步確診輸入個案。

第一宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案涉及一名76歲男病人，居於石硤尾澤安邨榮澤樓。他是早前確診輸入個案12611（已確認帶有Omicron變異病毒株）的非同住家人，曾於12月28日的進行檢測，結果呈陰性。個案12611確診後，男病人於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，29日抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於30，沒有病徵，帶有N501Y及T478K變異病毒株。

病人為一名退休人士，近期沒有外遊，曾於7月7日及28日在香港接種2劑復必泰疫苗。男病人與個案12611以及另一名女子於27日下午約1時半至3時在九龍塘又一城G25號望月樓午膳。該名女子已於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，其於12月29日抽取的樣本檢測結果呈陰性。

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第二宗與輸入個案有流行病學關連的初步確診個案涉及一名34歲男病人，居於屯門藍地屯子圍的村屋。他近期沒有外遊，曾於27日下午約2時半至4時與3名家人到望月樓用膳。他於12月28日根據相關強制檢測公告的規定到社區檢測中心進行檢測，結果呈陰性。他29日出現咳嗽病徵，今日乘搭輕鐵到屯門醫院急症室求診，抽取的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值約30，帶有N501Y及T478K變異病毒株。病人曾於6月13日及7月4日在香港接種2劑復必泰疫苗。他於地盤工作，最後上班日期為29日。



中心得悉上述個案後，即時於今日聯同食物環境衞生署和機電工程署人員到望月樓進行視察，評估餐廳內是否有可能出現傳播，跟進調查個案的感染是否有關聯，以及阻截病毒進一步擴散的潛在風險。

根據現階段的調查，中心不排除該名76歲及34歲的男病人是於12月27日在望月樓進餐時受到個案12611的感染，但仍需待完成全基因組測序分析，以確認三者的關聯。中心於視察行動中採集了44個環境樣本，結果待定，而中心亦已要求該餐廳關閉以進行徹底清潔消毒及改善處所的換氣量。



第三宗初步確診個案為輸入個案，涉及一名47歲男子，居於堅尼地城卑路乍街7-11號海都樓A座。他是一名機組人員，於12月22日經航班CX840前往美國，離港前於12月20日進行的檢測結果呈陰性。他是早前輸入個案12610（已確認帶有變異病毒株Omicron）的同事，一同經航班CX843於12月25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。病人其後根據相關豁免人士規定接受醫學監察和定期強制檢測，於27日的檢測結果呈陰性。個案12610確診後，他於12月28日被送往竹篙灣檢疫中心進行檢疫，於12月29日的檢測結果呈初步陽性，Ct值約25，沒有病徵，帶有N501Y變異病毒株。他3月17日、4月7日及12月16日於香港接種3劑復必泰疫苗。



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記者：蘇文軒