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【新冠肺炎】梁子超：本港或已蘊釀第5波疫情爆發　須待14日本地清零才有條件商討中港通關

社會 23:36 2021/12/30

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梁子超：本港或已蘊釀第5波疫情爆發，須待14日本地清零才有條件討論通關（資料圖片）

本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，今（30日）錄少於25宗初步確診，包括2人疑被日前確診感染Omicron的國泰44歲空少傳染，涉及一名居石硤尾澤安邨榮澤樓的非同住家人，及本周一同時段到九龍塘又一城「望月樓」午膳的非同枱食客。有專家指本港或已蘊釀第5波疫情爆發，社區感染風險極高，倡市民在除夕日避免到人多地方。

呼吸系統專科醫生梁子超直言，本港或已蘊釀第5波疫情爆發，社區感染風險極高，現未能肯定染疫空少是透過空氣或間接接觸於望月樓內傳播，認為該食肆內員工及其他食客均十分高危，必須盡快送往檢疫或檢測，而如未來數天再出現本地個案，港府有需要立即收緊防疫措施，包括推出在家工作或暫停晚市。

他提醒，Omicron傳染力強，2日內可形成一個傳播周期，即染疫後再傳染別人，呼籲市民在除夕日避免到人多地方，及港府應加密派發檢測樣本樽，讓假期期間出現病徵而難以求診的市民檢測。

至於港人引頸以待的中港免檢通關，他坦言本港社區已明顯出現Omicron傳播鏈，亦不排除有更多隱性傳播，認為現階段並無條件與內地商討免檢通關，須待至少14日沒有本地個案才可再作討論。

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記者：鄧凱文

 

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