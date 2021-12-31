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【電車加價】電車公司正申請加價一成　另有逾280條小巴線正申請加價

社會 06:00 2021/12/31

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電車公司正向運輸署申請加價，並指會適時公布詳情。（梁偉榮攝）

2021年到達尾聲，疫情下生活困難，不少市民均盼來年迎新轉機，然而加價壞消息卻率先到來，電車公司正向運輸署申請加價逾1成；另有283條專綫小巴綫亦正申請加價，惟運輸署未有透露加幅。加上部分巴士綫將於明年1月2日加價，來年市民交通開支料進一步增加。

候任立法會議員陳恒鑌憂小巴加價，令市民交通開支急增，建議政府延長公共交通費用補貼計劃的放寬措施，紓緩市民負擔。

電車是不少港島人代步的工具，不論遠近，每程僅需2.6元。電車公司正向運輸署申請加價，署方回覆查詢時指，已收到電車公司的加價申請，建議將成人車費由現時2.6元加至2.9元。政府會按程序審慎處理，以維持電車公司財務穩健，以合理票價提供具效率和質素的電車服務。電車公司回覆指，有關票價調整的詳情會適時公布。

除了電車正申請加價，專綫小巴亦面臨加價。據運輸署回覆，截至11月，運輸署在今年內已批准23組，共80條專綫小巴路加價，加幅介乎0.1元至1.3元。另外，運輸署正處理76組，共283條專綫小巴路的加價申請，惟未有透露加價幅度。

巴士周日（1月2日）起同樣調高車費，政府今年較早時批准九巴和新巴城巴（專營權一）加價；其中新巴城巴分2階段加價，首8.5%加幅已於今年4月4日生效，餘下3.2%則會於周日生效。九巴亦宣布，旗下與新巴城巴聯營的過海路 ，亦會於同日加價3.2%。

香港的士小巴商總會理事長周國強指，現時小巴業界經營困難，巴士和鐵路的路擴張均帶來挑戰，申請加價亦是無可奈何。他又透露，業界正和政府洽談，能擴展營業範圍，盼能開源求生。

民建聯候任立法會議員陳恒鑌形容，是次電車申請加價1成的加幅雖不少，但電車過去收費不高，相信對市民造成的影響相對較小。

至於小巴方面，他認為業界向來經營困難，惟交通開支急增會對市民構成壓力；又稱現有公共交通費用補貼計劃放寬開支水平的措施將於今日結束，建議政府延長措施，紓緩市民交通負擔。

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記者：陳梓蔚

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