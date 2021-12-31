【啃老弒父】不滿被斷留學費用阻拍拖　啃老碩士女夥男友弒父棄屍山野

▲ 啃老碩士情侶弒父棄屍山野。

台灣發生駭人的啃老弒父案，台中市一名擁有碩士學歷的32歲女子，因不滿任職警衛的父親拒支付其留學費用，並阻止她與同樣擁有碩士學歷的男友交往，竟與男友聯手殺害父親，並棄屍山中。

據台媒報道，57歲死者江姓父親婚後育有3名子女，他在一間小學擔任警衛，月薪約3萬台幣（約8400港元），雖然經濟條件不寬裕，但仍盡力供養3名子女讀書，更資助大女赴美攻讀碩士7年，希望女兒將來頂著留學光環可以找到更好的工作，沒想到卻是噩夢的開始。

32歲的江家大女和34歲張姓男友，過去7年陸續在美國語言學院、某社區大學進修碩士課程，直至1年前因資金問題返回台灣。然而，兩人在台期間都沒有工作，當起啃老族，江女經常跟父親要生活費，更指責父親在她留學期間，經常遲交學費和生活費。

近日江女又要求父親支付她回去留學的費用，父親不允而爭吵，過程中張男經常「幫拖」動粗，家人曾因此報家暴案，社會局亦介入協調。

▲ 江女不滿被斷留學費用動殺機。（facebook圖片）

索錢不果錘子弒父

直至12月26日夜晚，江父在校當值時，發現江女和張男在校外等他，擔心他們又要來索錢，於是致電二女，表示會晚點離開學校躲避2人。可惜，江父避無可避，與兩人碰面，繼而發生口角，張男當場持錘子朝江父頭部猛擊多下，導致江父頭破血流當場斷氣。

張男殺人後，隨即駕電單車載屍前往當地太平黃竹山區，把屍體丟棄在一處山溝中，並用帆布蓋上和石頭壓住，試圖掩人耳目。由於當時屍體呈癱軟狀態，加腳滑落地面沿途拖行，導致屍體被發現時，右腳已磨到見骨。

而江女則全程駕另一電單車把風，並尋找棄屍地點。兩人棄屍後若無其事地回家，直至江父二女發現父親遲遲未歸，驚覺事態不妥，報警後才令案件曝光。

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細仔讚父盡責

江家細仔表示，父親對3名子女都很好，是一個盡責的好父親，

爸用薄薪養大我們，特別在大姐赴美留學的7年，父親省吃儉用，只為寄生活費給姊姊。

他又指，每次他與二姐見到大姐與父親爭吵，都會立即上前制止，沒想到最後仍發生悲劇，家人都感到痛心，後續只能交給司法處理。

目前警方已尋獲屍體，並在電單車腳踏墊驗出血跡反應，逮捕疑兇情侶，依殺人罪偵辦。最初兩名疑兇不肯承認犯案，直至警方拿出證據才承認。江女供稱，父親阻止她與男友交往，而且不但不幫忙她出國留學費用，還萬般阻撓，因而動殺機。

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責任編輯︰王明芳