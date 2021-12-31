【減肥大作戰】汽水當水飲日灌至少2公升體重高達252磅　女子戒斷1年即減126磅瘦8個碼

澳洲一名32歲女子熱愛汽水和零食，每日至少飲2公升可樂，完全是「汽水當水飲」。但因為工作需要久站的關係，但經常覺得身體痠痛，1年前終下定決心戒掉不健康飲食習慣，戒除汽水，成功在12個月減掉126磅。

據《The Sun》報道，32歲的Jessica Lovejoy一直熱愛並沒節制地進食，她每日至少飲2公升可樂，很少飲水，體重達252磅，穿衣約22碼。

早上起床第一件事就是喝汽水，睡前最後一件事也是喝汽水，然後刷牙。

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她又提到，自己完全沒有自制力。有次整了蛋糕，放進焗爐後甚至未等到熟，就拿出來吃。她經常狂食薯片、餅乾、蛋糕和朱古力等零食，吃東西時根本不考慮進到體內的是什麼東西。

Jessica Lovejoy是一名看護，工作非常吃體力，她有感工作時經常因為久站而膝蓋、腳部疼痛，於是在醫生建議下決心減肥。

於是，她改變了自己的飲食習慣，開始購買健康的食品，不再食不健康的食物。

飲食餐單：

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我想更愛自己一點，把愛食的零食都送給別人，開始買自己愛食的健康食品，戒掉不健康的習慣。

最後成功在1年間減掉126磅，穿衣碼數亦降至6碼。

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責任編輯：羅嘉欣