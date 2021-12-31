【倒轉地球】陶大宇首次網上騷僅唱3首歌　甩beat水潑台風唱郭富城名曲

▲ 陶大宇首次舉行網上騷。

陶大宇早前因翻唱《倒轉地球》而在網上爆紅的陶大宇，順應「陶粉」召喚，昨晚（12月30日）應網上平民邀請首次舉行免費網上音樂會，雖然個多小時演出只唱了3首歌，但陶大宇全程跟網民玩你問我答，對網民問題有求必應，親民表演也獲不少讚好。

陶大宇昨晚8時30分在網上平台舉行一場《買轉地球陶大宇演唱會》，此網上音樂會屬免費，專為該平台的登記會員演出，陶大宇更在演出上向網民送出親筆簽名照及其他豐富禮品。

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音樂會上，陶大宇穿上紅色上衣出場，十分應節，主持則由藝人袁潔儀擔任，二人先是聚舊談天一番，然後開始跟網民互動「吹水」，有網民提議人氣爆燈的他，可跟現時主力內地發展的小天后G.E.M.合作，陶大宇十分歡迎，答：「佢敢同我唱，我敢同佢partner。」

他又稱沒想過演劇集出身的自己，可以開音樂會，用唱歌跟大家交流，對於網民意見，陶大宇又指好壞都會接受，如批評時便有動力做到更好。

不敢跟劉德華合作

大宇又講笑指有人建議他1月1日上叱咤，但未有回應是否確實。另外有網民又提議他跟劉德華合作，陶大宇自言不敢，稱已經打擾華仔很久，感不好意思，又知對方好多粉絲，怕自己有生命危險。

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而跟網民互動近1小時，才開始唱歌，除了再唱劉德華《倒轉地球》，也深情演唱華仔《一個人睡》，大宇又選了另一天王郭富城《唱這歌》，招牌的水潑式、自轉及噓聲台風再現，加上甩beat唱腔，令網民十分高興！

最後陶大宇表示農曆新年會返回香港，陪伴90多歲母親，待休息後後會再娛樂觀眾！