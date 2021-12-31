  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 12:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】本港或現變種病毒Omicron社區病例　消息：衞生防護中心下午疫情記者會交代

社會 11:55 2021/12/31

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

又一城望月樓爆發「Omicron」群組。（湯致遠）

本港或現新冠變種病毒Omicron社區傳播，消息指衞生防護中心及醫管局今日（31日）下午舉行記者會交代最新疫情。

本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，昨日（30日）錄少於25宗初步確診，包括2人疑被日前確診感染Omicron的國泰44歲空少傳染，涉及一名居石硤尾澤安邨榮澤樓的非同住家人，及本周一同時段到九龍塘又一城「望月樓」午膳的非同枱食客。有專家指本港或已蘊釀第5波疫情爆發，社區感染風險極高，倡市民在除夕日避免到人多地方。詳情即看：【下一頁】

政府凌晨（31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，發出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測，涉大快活、日本城分店及多條港島專線小巴，詳情即看：【下一頁】

初步確診者曾到屯門醫院急症室求診　期間有咳嗽約100名職員須醫學監察14日，詳情即看：【下一頁】

最新熱門影片

【靚太廚房】淮山具減肥抗衰老功效　中醫教整簡易淮山炒雞丁:

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：伍瑋瑋

肺炎 經濟 大快活 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
10:08 2021/12/30
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
19:29 2021/12/30
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉
10:25 2021/12/30
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉