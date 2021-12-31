【新冠肺炎】本港首次發現變種病毒Omicron在本地傳播　政府農曆新年前擴大「疫苗氣泡」　

本港或現新冠變種病毒Omicron社區傳播，食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局常任秘書長（運輸）陳美寶、衞生署署長林文健、衞生署衞生防護中心總監徐樂堅、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生舉行跨部門記者會，交代最新疫情發展。

食物及衞生局局長陳肇始指出，Omicron全球肆虐，近日連續有4位國泰航空公司的機組人員確診，其中一人曾到望月樓，首次發現變種病毒Omicron在本地傳播，反映有輸入個案已進行社區，發展令人非常憂慮，市民需要接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院等場所。未來兩星期是抵禦Omicron重要時刻，鄭重要求全港市民抵禦第五波疫情，作出4點呼籲，包括市民要密切注意強制檢測的公告及地點。

她指出行政長官林鄭月娥今早召開會議，指機組人員不負責任的行為導致大量的市民需要被送往檢疫中心，不接受有關國泰機組人員違規事件，而且要求國泰航空公司向公眾作出令人滿意的交代。

陳肇始又指出，為防第5波疫情發展，農曆新年前會擴大「疫苗氣泡」，市民接種至少一劑疫苗才可以進入食肆、戲院、健身中心、公眾娛樂場所等處所。

本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，昨日（30日）錄少於25宗初步確診，包括2人疑被日前確診感染Omicron的國泰44歲空少傳染，涉及一名居石硤尾澤安邨榮澤樓的非同住家人，及本周一同時段到九龍塘又一城「望月樓」午膳的非同枱食客。有專家指本港或已蘊釀第5波疫情爆發，社區感染風險極高，倡市民在除夕日避免到人多地方。詳情即看：【下一頁】

政府凌晨（31日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，發出強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處60個指明地方的人士接受新冠病毒病核酸檢測，涉大快活、日本城分店及多條港島專線小巴，詳情即看：【下一頁】

初步確診者曾到屯門醫院急症室求診 期間有咳嗽約100名職員須醫學監察14日，詳情即看：【下一頁】

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記者：蘇文軒、伍瑋瑋