【跨年倒數】旅發局倒數演唱會今晚舉行 一文看清直播、交通安排及封路措施
社會 11:26 2021/12/31
香港旅遊發展局「跨年倒數演唱會」今晚（31日）10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。
有關西九文化區封路及九巴巴士路線安排即看圖：
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公眾人士可收看直播：
- 電視、電腦或流動裝置，即可參與「香港跨年倒數演唱會」
- 電視直播頻道：ViuTV 99台
- 網上直播平台：ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式、
- 旅發局YouTube頻道
- 旅發局Facebook專頁
- 旅發局官方網站
持票觀眾入場須知：
- 所有入場觀眾均已完成接種疫苗，入場前量體溫、使用「安心出行」，全程配戴口罩，切勿飲食，帶備酒精搓手液
- 帶齊「入場四寶」：門票、身份證和「安心出行」，以換取手帶
- 觀看入場攻略，一片看清入場須知
- 演唱會場地會提早兩小時，於晚上8時開放，讓觀眾有充裕時間進場
公共交通工具及封路安排：
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記者：伍瑋瑋