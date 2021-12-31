【跨年倒數】旅發局倒數演唱會今晚舉行　一文看清直播、交通安排及封路措施

▲ 旅發局倒數演唱會今晚舉行，有香港管弦樂園將與Mirror成員合作演出。

香港旅遊發展局「跨年倒數演唱會」今晚（31日）10時至1月1日凌晨12時半，在西九文化區藝術公園舉行，演出歌手及團體包括江海迦（AGA）﹑許廷鏗﹑李幸倪（Gin Lee）﹑馮允謙﹑鄭欣宜﹑MIRROR，以及香港管弦樂團。演唱會將同時透過電視及網上全球直播，與香港﹑內地及海外的觀眾，共同迎接2022年的來臨。

有關西九文化區封路及九巴巴士路線安排即看圖：

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公眾人士可收看直播：

電視、電腦或流動裝置，即可參與「香港跨年倒數演唱會」

電視直播頻道：ViuTV 99台

網上直播平台：ViuTV官方網站、ViuTV手機應用程式、

旅發局YouTube頻道

旅發局Facebook專頁

旅發局官方網站

持票觀眾入場須知：

所有入場觀眾均已完成接種疫苗，入場前量體溫、使用「安心出行」，全程配戴口罩，切勿飲食，帶備酒精搓手液

帶齊「入場四寶」：門票、身份證和「安心出行」，以換取手帶

觀看入場攻略，一片看清入場須知

演唱會場地會提早兩小時，於晚上8時開放，讓觀眾有充裕時間進場

公共交通工具及封路安排：

港鐵及巴士公司會安排特別服務，詳情可參考運輸署公布

西九停車場將於下午2時關閉，警方將按照實際情況，實施單向人流及封路措施

九巴設散場巴士線，延長13條常規巴士線服務，按此詳情

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記者：伍瑋瑋





