【G風暴】鄭嘉穎注重身教為兒子樹立榜樣　讚太太陳凱琳持家有道：能幹又有智慧

▲ 榮升人父的鄭嘉穎改變不少，更戒掉躁底性格。

男人未必會為另一半改變，但小孩卻可將一個大男人融化！已為兩子之父的鄭嘉穎早前接受TOPick專訪時分享湊仔經。嘉穎為了成為兩子的好榜樣，改掉其急燥的個性，而且52歲的他努力保持良好體能，希望將來可與兒為伴耍樂。

這兩年來，雖然因疫情而工作減少，但能夠享受親子樂成為鄭嘉穎人生最幸福的時光：「兒子幾多歲我都會抱著，因為總有一日兒子會不讓你抱，所以要好好珍惜。」暖男爸爸鄭嘉穎笑著說。

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再與黃宗澤合作

鄭嘉穎與古天樂、張智霖、宣萱合作的新片《G風暴》，承接《風暴》系列，鄭嘉穎繼續演廉署調查主任程德明，故事講因為任職公務員的弟弟（黃宗澤飾）涉貪，令其陷入正義與親情兩難局面，角色是非黑即白的人。

鄭嘉穎跟黃宗澤早於電視台合作過《天幕下的戀人》、《最美麗的第七天》和《烈火雄心III 》和《強劍》等，由電視熒幕拍檔到大銀幕，所以已很有默契：「大家排一次又覺得沒問題就可埋位演，不需要特別溝通，反而跟新對手要問清對方：『你覺得如何？需不需執下對白？』，所以跟他合作又順暢又快。」

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▲ 鄭嘉穎於《G風暴》跟黃宗澤飾演一對兄弟。

回味當年情

二人識於微時，故於片場閒聊時難免會「話當年」，嘉穎說：「初相識時他還是𡃁仔一名，現在已經4張幾。記得當年去泰國宣傳《強劍》，我們要錄泰文歌，經常拿來開玩笑，當年趁宣傳空檔去泳池游水，我還記得他叫了杯齋啡來飲，想起都會心微笑。」

現在大家也變成熟，嘉穎更已「升呢」為人父，他覺得人漸長大反沒有包袱：「以前的我對好多事情不太清晰，說話會有所忌諱，長大了反而沒有包袱，有話直說。」

▲ 二人合作過不少劇集，當中包括《強劍》。

曾拍劇受傷

可是於《G風暴》內，鄭嘉穎跟黃宗澤要上演一些打鬥場面，由於曾拍劇弄傷十字韌帶致撕裂，故嘉穎也坦言：「如果是純功夫片，場場打戲的話，我都疑惑是否應付到，膝頭開過刀始終會差一點。」

不過家裡那位賢內助難免擔心，暖男丈夫嘉穎亦作出安撫：「太太都跟我傾過這問題，跟她解釋過其實不只功夫片，就算演兒科醫生也可能要拍打戲，拍警匪片更加難避免，由於我曾經受傷，所以她會比較擔心。」

▲ 鄭嘉穎跟陳凱琳於2018年結婚。

為家庭注重健康

鄭嘉穎與陳凱琳（Grace）夫妻恩愛，婚後兩年抱兩，先後誕下兒子鄭承悅（Rafael）及鄭承亮（Yannick），轉眼大仔已3歲多。

52歲的鄭嘉穎無論外貌和體型也保養得宜，而一對兒子可說其保持體能的動力：「將來要跟他們打波、玩耍以及抱他們，現在3歲還算輕，去到6歲或8歲都要你抱的話，你抱不抱?我怎樣也會抱，總有一日他不會讓你抱，可以珍惜時就要好好珍惜，因為總會有一天失去。」

嘉穎很珍惜跟兒子的相處時光，他說：「女孩子可能愛撒嬌多一點，男孩子很快就不讓你抱，他們會說著『爹地唔好啦』」

除靠打網球和做gym保持體魄外，嘉穎認為步行也很重要：「如果不太遠的話我會選擇行路，某時候跟大仔去維園也不會坐電車，多走路也是一種運動。」

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養兒方知父母恩

疫情下往返內地工作要隔離14天，為免跟妻兒分離太久，嘉穎選擇留港工作，他說：「這兩年的工作量減少，但有得也有失，這兩年是我人生過得最幸福和開心的時候，可以多點時間陪伴家人，小朋友的成長過程錯過了就沒有。」

事實當爸後，嘉穎深深體會父母「長憂九十九」：「特別當兒子生病時，他第一次發燒令我慌張，見很久未退燒，但未燒達39度不可睇醫生，心想會不會燒壞腦？始終欠缺經驗，很多事情會擔心。另外，某次他在學校感染病菌出疹，見他不肯進食和發燒，又立即睇醫生，整個人好緊張，累積經驗後才學懂放鬆。」

▲ 二人婚後育有兩名兒子。

拒絕做嚴父

至於教導兒子方面，嘉穎認為不能單靠責罵來管教：「小朋友是不受控，並非靠惡就可以，做嚴父是沒用，將這思想摒棄吧。你要跟他們做朋友、好好溝通。我發現對付大仔方法，就是當兒子𦧲地時，就陪他𦧲地，他喊時就一齊喊，陪他一起發脾氣，然後他會好奇地望著我，忘記自己為何發脾氣。」

嘉穎分享心得說：「我不贊成打小朋友，亦不會用這招，這方法已經很過時，要想方法跟他們溝通，小朋友才會當你同Level，當你如朋友一起玩。」

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讓兒子享快樂童年

嘉穎笑言大仔性格有點難搞，跟他有點相像，至於細仔即易相處，較似太太陳凱琳，他謂兩兄弟暫時相處融洽，笑說：「哥哥總會欺負弟弟，不肯跟他分享玩具，但弟弟長得比較大隻，所以我就跟哥哥說：『你小心呀，他長大後會打死你』」

成為兩子之父，嘉穎更注意言行舉止，要為兩兒樹立好榜樣：「某次駕車時遇到有人cut線，我頗大聲說：『打燈呀！唔該！』，坐在旁邊的兒子跟著我說，幸好當時沒說其他話。是兒子提醒了我要小心言行，因為他正在學說話，他仿如一塊海綿，若果給予一些錯誤訊息的話，他會照樣吸收。」

大仔鄭承悅將於明年讀K1，嘉穎謂挑選幼稚園的重任交給太太，反而他計劃將來為兒子報讀其母校華仁小學：「他是第三代㗎喇，我跟爸爸也就讀這間，因為我想他學好中文，讀幾年先，聽聞現在的功課很深奧、很難捱，某些朋友的兒子讀2、3年要轉國際學校，做不完功課而晚晚喊，他辛苦即是我辛苦吧。」

嘉穎強調不會變成「虎爸」一族：「只希望他們有個快樂童年，若應付不來就轉讀國際學校，但是要識寫自己的中文名，至少有2、3年級程度的中文水平，連一個中文字也不懂寫，怎樣做一個中國人？」

▲ （黃建輝攝）

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讓太太擁有自己事業

雖然太太陳凱琳主力在家教導兒子，細心的嘉穎亦希望太太能擁有自己的事業：「不會要太太做全職家庭主婦，她可以繼續做喜歡的事，只要太太開心便可，一句簡單的道理happy wife happy life，若果她不開心，只會搞著我。總之大家一起肩負成頭家，我去外地工作時，主力由她照顧兒子，她要外地工作，就由我去帶孩子。」

有了小孩之後，嘉穎間中也想享受二人世界，惟太太卻放不下一對寶貝仔，他說：「我跟太太說過很多遍，不如出外食餐飯看套電影，但每次她也說不如留在家吧，所以除了開工、打波和放遙控車外，我就待在家裡。」

太太將全副心機放於照顧小孩身上，嘉穎很感謝太太的付出，「她是200分的老婆，能幹、智慧與美貌並重的港姐。一個家庭會不停出現問題，縱使是一些芝麻綠荳的事也需處理，她就用最恰當的方法去解決。」

服裝：Lane Crawford

化妝：Henry Li

髮型：Sue Cheung

場地：酒鍋（V Point）

記者：游艾維