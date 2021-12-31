【好好振作】2021最後一天為自己「洗邋遢」迎接新一年　藍海寧：明天起努力尋找幸福

▲ 2021最後一天為自己「洗邋遢」迎接新一年

在好友V小姐家聚會，她送每人一份禮物。

「這張花紙很特別，你還把禮物包得如此精美，我捨不得拆啊！」我對她說。「我花了差不多三個星期去買禮物和訂購包裝物料，得你們欣賞，值回票價了。」她滿足地笑道。

「早幾日，兒子和他的同學在我家開聖誕燒烤派對，我預備了許多禮物，結果他們收了禮物，隨手放在一旁，一點驚喜反應也沒有。我買了許多靚肉和海鮮，又訂了兩個特色蛋糕，每個也好幾百元，他們連吃一口的勁兒都沒有，只顧打機，真是令人氣結。現今的孩子都不懂欣賞別人的付出，一切都視為理所當然。」B太帶點怨氣。

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「換另一個角度看，孩子們仍在你們的身邊圍着轉，大家有機會一起生活，就是一份幸福。每一次的相處，都是一個珍貴無比的回憶，其實也不必太介懷當中誰付出較多。」

今天是本年的最後一天，轉眼一年又快結束了。

這一年，你們收穫了甚麼、失去了甚麼、學到了甚麼？這一年，誰走進我們的生命，誰離開我們的世界，誰忽然失去了聯繫？這一年，發生了甚麼人生大事，令我們成長了，還是後退了？是烏煙瘴氣的一年，還是終於吐氣揚眉？

在過去的三百多天裏，或許發生了許多無法自我控制的事情，把自己搞得很悲慘，很難受。我們要學習分析，甚麼是上天的安排，甚麼是自己的選擇，不要把一切事情歸咎於看不見的天或命。

生命如塵、時光如水，當中承載無數的失敗，卻又讓我們點燃成功的盼望。

如果這一年你沒有感到快樂，今天就為自己「洗邋遢」，明天起，努力為自己尋找幸福。

全文刊於《經濟日報》，原題為〈為自己洗邋遢〉