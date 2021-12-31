【奪命意外】沙田裝修工遭打磨機纏毛巾活活勒死　女兒靠GPS衛星定位追蹤揭慘劇

▲ 沙田裝修工遭打磨機纏毛巾活活勒死，女兒靠GPS衛星定位追蹤揭慘劇。

沙田發生罕見奪命工業意外。一名75歲裝修工人被發現在沙田豐盛苑工作期間，疑被電動打磨機捲著掛於頸部的毛巾勒死。據指死者女兒見父親遲遲未歸，擔憂下透過智能手機的全球衞星定位系統(GPS)，追蹤到父親手機位置得以揭發慘劇。

警方今凌晨1時許接報後前往華盛閣一單位，見到涉事的75歲裝修工人，當場被證實死亡。初步調查，相信在單位進行裝修工程期間，頸部意外被一條毛巾勒到。消息指，事主頸部纏着一條毛巾，疑事發時毛巾被電動打磨機捲著，勒著事主致窒息死亡，由於獨自一人在單位內，沒人知道他出事。案件列作工業意外跟進。

勞工處今早表示，現正調查一宗的致命意外。處方接報後已即時派員到現場，意外原因正在進一步調查中。

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責任編輯：黃存新