【校長專欄】孩子偏食嫌棄玩具不執拾　幼園校長：讓孩子體驗「失去」學珍惜

▲ 陳校長表示，讓孩子體驗「失去」，才會學懂珍惜。

早上睜開眼睛，陽光透過玻璃窗照射在我的臉上，感覺溫暖而舒適。梳洗之後，我走進女兒的房間，看著她熟睡的樣子和小小的腳板，很可愛；替她蓋好被子後，我便出門上班去。經過花圃和大樹下，涼風隱約帶來淡淡的花香，還有小鳥吱吱的叫聲，這一切都為這個工作天帶來能量和衝勁。

每天忙碌的生活中其實充滿不同的喜悅和幸福，我們有仔細感受我們所擁有的嗎？例如疼愛我們的家人和朋友、健康的身體、安全舒適的居所、清新潔淨的空氣、健康美味的食物等，當我們細心發現身邊美好的人、事、物，便知道這一切有多珍貴，才會懂得好好珍惜。

記起曾有一位家長跟我分享：在炎熱的夏天，她三歲半的女兒看見自己汗流浹背地在客廳擦地板，便連忙拿了一張紙巾，一邊替她抹汗、一邊抱著她說：「多謝媽媽成日照顧我！媽媽拖地好辛苦，不如我幫妳拖。」她想了一想，便把地拖交給女兒。這次是她女兒人生第一次擦地板，媽媽看見女兒的小小身影流著汗水、很努力地幫忙，頓時感動不已，甜在心中。

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相信大多數父母做家務時都會希望孩子乖乖的坐好，只要不添忙亂便好了；香港大部份孩子也在資源豐足的環境下成長，孩子若是習慣了接受一切所需及安排，便沒有機會學習照顧自己、或嘗試照顧別人。家長可多讓孩子參與他們能力所及的家務，讓孩子有機會親身體會父母照顧家人的辛勞，同時學習感謝別人為自己的付出。

偶然，在生活上亦可讓孩子感受「失去」的感覺，例如當孩子出現偏食、揀擇、嫌棄事物或胡亂放置玩具時，家長可嘗試透過情境發展，讓物品或機會「被失去」，孩子便會明白現在擁有的事物不是理所當然的。當孩子體驗到失去時的難過、失落和不捨，才會懂得要珍惜現在所擁有的幸福。

本軍幼稚園積極推展Team BRAVO品德教育計劃，其中的V-Valuable告訴我們每個人、每件事物都是珍貴的，要懂得珍惜和感恩。學校藉著不同的體驗活動，讓孩子明白感恩的重要性。我們曾舉行「貧富宴」，讓學生親身比對豐足的生活和貧窮地區缺乏糧食的分別，明白健康美味的食物有多珍貴；在珍惜這一切的同時，也學習多關心他人的需要。

透過不同的體驗，我們希望引領學生學習欣賞身邊的人事物、懂得珍惜自己所擁有的，知道幸福並非必然；同時培養常存感恩的心，感謝他人的付出，繼而懂得為別人付出。學校培育固然重要，而父母的身教最為重要。父母是孩子人生中的第一位老師，也是孩子心中信任和一直模仿的對象，如果父母能時常給予正面的示範和引導，讓孩子學習用行動去回應別人的愛，並嘗試在生活中實踐感恩和珍惜的品格，深信有天感恩的心會化成愛的力量，讓孩子變得更有能力面對生活上的一切處境。

培養孩子良好品格，就是給他們美好的生命禮物。

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責任編輯︰王明芳