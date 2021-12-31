【全民造星IV】疑開官方IG令團名洩密　ViuTV疑已為女團註冊新商標

▲ 《全民造星IV》女團團名疑似曝光。

ViuTV《全民造星IV》上周進行總決賽，三甲邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）出爐穩入女團外，而日前消息傳出其餘5位成員也是在最後20強之內的選手，並已敲定女團人數為8人，而網民繼續發揮偵探精神，發現ViuTV已悄悄為女團疑似開了官方IG帳戶。

日前有報導指《造星IV》女團其餘入選成員就包括353芯駖、Ivy So、WINKA、So Ching及Candy，不過有關傳聞未有證實，而ViuTV已暫定1月中會公布女團名稱及人選。

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另外，有網民發現有一個疑似是《造星IV》女團的IG帳號，並取名為「weare.collar」，因為同門的MIRROR、ERROR的官方帳戶都同樣以「weare」開首，故懷疑新女團的名字便名為「COLLAR」。

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而此IG帳號雖然未有任何內容，只有一句簡介「Stay tuned greatness awaits」（留意偉大時刻），但至今已逾5800個followers，可見有吸引力，不過原先IG有個似領口的圖標，但現已刪除，未知是否要保持神秘感。

▲ 女團名稱疑為「COLLAR」。

另外，有網民亦發現ViuTV已為「COLLAR」註冊了商標，令女團的正式名稱為「COLLAR」更加可信。