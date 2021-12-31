  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星IV】疑開官方IG令團名洩密　ViuTV疑已為女團註冊新商標

娛樂 11:56 2021/12/31

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

《全民造星IV》女團團名疑似曝光。

ViuTV《全民造星IV》上周進行總決賽，三甲邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）出爐穩入女團外，而日前消息傳出其餘5位成員也是在最後20強之內的選手，並已敲定女團人數為8人，而網民繼續發揮偵探精神，發現ViuTV已悄悄為女團疑似開了官方IG帳戶。

日前有報導指《造星IV》女團其餘入選成員就包括353芯駖、Ivy So、WINKA、So Ching及Candy，不過有關傳聞未有證實，而ViuTV已暫定1月中會公布女團名稱及人選。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另外，有網民發現有一個疑似是《造星IV》女團的IG帳號，並取名為「weare.collar」，因為同門的MIRROR、ERROR的官方帳戶都同樣以「weare」開首，故懷疑新女團的名字便名為「COLLAR」。

【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻　三甲選心水女團團員

最新影片：姚子羚訪問

而此IG帳號雖然未有任何內容，只有一句簡介「Stay tuned greatness awaits」（留意偉大時刻），但至今已逾5800個followers，可見有吸引力，不過原先IG有個似領口的圖標，但現已刪除，未知是否要保持神秘感。

女團名稱疑為「COLLAR」。

另外，有網民亦發現ViuTV已為「COLLAR」註冊了商標，令女團的正式名稱為「COLLAR」更加可信。 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【全民造星IV】女團名單疑流出　傳芯駖+Ivy So成功入圍與三甲齊組隊
12:41 2021/12/30
【全民造星IV】女團名單疑流出　傳芯駖+Ivy So成功入圍與三甲齊組隊
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
13:27 2021/12/26
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
【全民造星IV】Marf身價幾級跳登新一代吸金王　邱彥筒獲LV+Burberry等名牌垂青
12:13 2021/12/29
【全民造星IV】Marf身價幾級跳登新一代吸金王　邱彥筒獲LV+Burberry等名牌垂青

你可能感興趣

【全民造星IV】女團名單疑流出　傳芯駖+Ivy So成功入圍與三甲齊組隊
12:41 2021/12/30
【全民造星IV】女團名單疑流出　傳芯駖+Ivy So成功入圍與三甲齊組隊
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
13:27 2021/12/26
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
【全民造星IV】Marf身價幾級跳登新一代吸金王　邱彥筒獲LV+Burberry等名牌垂青
12:13 2021/12/29
【全民造星IV】Marf身價幾級跳登新一代吸金王　邱彥筒獲LV+Burberry等名牌垂青
全民造星 邱彥筒 許軼 Mirror Error 娛樂人物職業 歌手 組合 ViuTV

最高瀏覽

【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
10:08 2021/12/30
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
19:29 2021/12/30
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉
10:25 2021/12/30
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉