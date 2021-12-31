【電車加價】電車公司已向運輸署申請加價　成人票價增至2.9元小童長者各加1毫

▲ 電車公司正申請加價。(資料圖片)

香港電車有限公司表示，已向運輸署提交票價調整申請，普通票價將由現時2.6元增至2.9元，小童和長者優惠票價分別由1.3元及1.2元增至1.4元及1.3元，以應付持續上升的營運成本。

香港電車指，車費是公司最主要收入來源，但增幅一直落後於通漲，而過去20年間只分別於2011及2018年調整票價，同一時期綜合消費物價指數持續增長，合共上升逾45%；另一方面，受新冠疫情影響，2020年客量較前一年下跌24%，全景遊電車、電車派對等亦因防疫需要而長時間停運，嚴重影響收入。

香港電車續稱，面對嚴峻的經營環境，營運成本不斷上升，票價調整對香港電車而言十分重要，期望票價調整申請可於2022年獲批准及生效。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒