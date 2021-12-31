  • 19°C
香港時間 : 20211231日 (週五) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電車加價】電車公司已向運輸署申請加價　成人票價增至2.9元小童長者各加1毫

社會 11:50 2021/12/31

分享：

熱門 聖誕2021 萬千星輝頒獎禮 李靚蕾 靚太安樂窩 王力宏 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 全民造星IV 超市大搜查

電車公司正申請加價。(資料圖片)

香港電車有限公司表示，已向運輸署提交票價調整申請，普通票價將由現時2.6元增至2.9元，小童和長者優惠票價分別由1.3元及1.2元增至1.4元及1.3元，以應付持續上升的營運成本。

香港電車指，車費是公司最主要收入來源，但增幅一直落後於通漲，而過去20年間只分別於2011及2018年調整票價，同一時期綜合消費物價指數持續增長，合共上升逾45%；另一方面，受新冠疫情影響，2020年客量較前一年下跌24%，全景遊電車、電車派對等亦因防疫需要而長時間停運，嚴重影響收入。

香港電車續稱，面對嚴峻的經營環境，營運成本不斷上升，票價調整對香港電車而言十分重要，期望票價調整申請可於2022年獲批准及生效。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【電車加價】電車公司正申請加價一成　另有逾280條小巴線正申請加價
今日 06:00
【電車加價】電車公司正申請加價一成　另有逾280條小巴線正申請加價
【跨年倒數】旅發局倒數演唱會今晚舉行　一文看清直播、交通安排及封路措施
今日 11:26
【跨年倒數】旅發局倒數演唱會今晚舉行　一文看清直播、交通安排及封路措施
【奪命意外】沙田裝修工遭打磨機纏毛巾活活勒死　女兒靠GPS衛星定位追蹤揭慘劇
今日 11:40
【奪命意外】沙田裝修工遭打磨機纏毛巾活活勒死　女兒靠GPS衛星定位追蹤揭慘劇

你可能感興趣

【電車加價】電車公司正申請加價一成　另有逾280條小巴線正申請加價
今日 06:00
【電車加價】電車公司正申請加價一成　另有逾280條小巴線正申請加價
【跨年倒數】旅發局倒數演唱會今晚舉行　一文看清直播、交通安排及封路措施
今日 11:26
【跨年倒數】旅發局倒數演唱會今晚舉行　一文看清直播、交通安排及封路措施
【奪命意外】沙田裝修工遭打磨機纏毛巾活活勒死　女兒靠GPS衛星定位追蹤揭慘劇
今日 11:40
【奪命意外】沙田裝修工遭打磨機纏毛巾活活勒死　女兒靠GPS衛星定位追蹤揭慘劇
運輸署 經濟 疫情 電車 綜合消費物價指數 運輸

最高瀏覽

【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
10:08 2021/12/30
【強制檢測】大圍冼次雲小學職員初步確診　沙田區5個指明地方納強檢
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
19:29 2021/12/30
【開心速遞】龔燁「被消失」暫離《愛回家》　張景淳無奈：希望一切會獲得解決
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉
10:25 2021/12/30
【歐陽震華2.0】送長女出國升學惹海量留言　黎瑞恩：學完返嚟咪回饋祖國囉