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【育兒心得】父母時刻提點怕孩子犯錯難改正　李韡玲：不要怪你父母囉囌

育兒經 12:30 2021/12/31

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李韡玲：不要怪你父母囉囌。

中國人對子女的家教多用耳提面命的方式，所以令孩子們往往感到父母嚕囌。尤其是做母親的，一旦見到孩子，不管他（她）有多成功、年紀多大，都會馬上予以提點，因為怕太遲了，孩子會重犯，所以，有時候親子關係會變得緊張，也令孩子覺得自己總是在犯錯，於是設法生活在父母視綫之外。

在教導孩子方面，我都是個傳統家長，最重視他們小時候的家教，害怕中了《格林童話》的「小樹」魔咒。小樹長歪了，這時候一切仍在稚嫩階段，用盡方法把它扳直過來輕而易舉；到長大牢固了，想把這棵長得歪歪斜斜的大樹糾正過來，已經太遲了。

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記得中學時看《讀者文摘》，必看它的警世雋語，當中一條令我這個當日夢想為人師表的，至今未忘。這句雋語的大意是：孩子學行的時候，會把雙腳踏在爸爸或媽媽的兩隻腳背上，讓爸媽撑着他一步一步的走；長大後，沒有經過父母嚴格管教的他，任意妄為，甚至作奸犯科、偷呃拐騙。學行時踏着腳背的幼小人兒，如今卻是狠狠地踏着你的心，讓你傷心欲絕，因此，養不教，是父（母）之過。

不要怪你父母囉囌，他們正在給你傳授人生經驗呢！不能不細嚼、思量、取捨啊！

全文刊於《經濟日報》，原題為〈格林童話的魔咒〉

撰文 : 李韡玲

育兒心得 李韡玲

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