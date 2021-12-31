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【新冠肺炎】許樹昌肯定望月樓現本地傳播情況憂慮　本地清零已斷纜

社會 12:16 2021/12/31

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政府專家顧問許樹昌表示，肯定望月樓內出現本地傳播。

本港首現新冠變種病毒Omicron社區傳播，一名感染Omicron病毒的國泰機組人員曾與家人到九龍塘又一城望月樓用膳，其父親初步確診，而同場另一枱食客亦驗出初步陽性。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，肯定望月樓內出現本地傳播，本地清零已斷纜，情況令人憂慮。

許樹昌今日在電台節目指，有關初步確診個案同場感染機會很高，當時2人的用膳的餐枱相隔相隔一段距離，估計會有其他食客受到感染，呼籲收到安心出行通知的食客，盡快接受檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌。(資料圖片)



他續稱，患者亦曾到過社區不同地方，未來須留意到有否進一步出現社區擴散而出現更多確診個案，另一名機組人員抵港後曾光顧中環一間酒吧，其後驗出初步陽性，令人憂慮會否出現酒吧群組爆發。

另外今日除夕，許樹昌說目前仍未掌握病毒傳播鏈，呼籲市民避免聚集，至於旅發局晚上舉辦音樂會，他則認為戶外環境相對安全，但提醒在場人士勿除下口罩，亦應保持手部衞生。

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記者：蘇文軒

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