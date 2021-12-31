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【虐兒事件】童樂居虐兒案4女被告准保釋　不得參與涉照顧兒童活動

社會 12:07 2021/12/31

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香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」。(資料圖片)

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」虐兒事件，4名報稱兒童照顧工作者女員工各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊，案件今（31日）於九龍城裁判法院提堂。4人暫時毋須答就，案件押後至2022年2月21日再訊，待警方作進一步調查，4名被告均准保釋，其間不得參與任何涉及照顧兒童的活動。

4名女被告均以英文字母作代號，分別為C.H.Y.(23歲)、C.K.Y.(25歲)、L.H.Y.(25歲)及C.W.H.(28歲)，4人均報稱為兒童照顧工作者，各被控1項對所看管兒童或少年人襲擊。

控罪指被告於2021年11月6日至12月16日，在旺角砵蘭街387號地下童樂居內，分別身為1歲男童T、3歲男A、1歲男童R及3歲女童I負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊他們，其方式相當可能導致他們受到不必要苦楚。

4各被告暫時毋須答辯，控方申請押後案件至2022年2月21日，以待警方作進一步調查。4名被告均准以1萬元現金保釋，其間不得離港，每周須到警署報到，不得接觸控方證人、院舍職員及兒童，不得進入案發地點及不得參與任何涉及照顧兒童的活動。

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記者：林育慧

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