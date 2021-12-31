【驚患性病】聲沙呼吸詭異求醫揭喉嚨生滿粒粒　19歲少女染性病堅稱「無性行為」

▲ 台灣一名19歲少女聲沙求醫，驚揭染上性病。

聲沙可能是喉嚨痛或感冒症狀，但竟然也可以是感染上性病的徵兆。台灣一名19歲少女由於聲音沙啞、呼吸發出怪聲音而去求醫，結果從內視鏡一照，發現她的聲帶上竟長滿俗稱「椰菜花」的性病疣。詭異的是，少女堅稱自己沒有性行為，其後醫生追尋到真正感染原因，著實令人意想不到。

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據台灣節目《醫師好辣》，耳鼻喉科醫生張益豪分享了一宗病例，指一名19歲少女因聲音沙啞而前來度求醫，並發出類似「咳、河」的不尋常呼吸聲，於是張益豪就以內視鏡為她檢查喉嚨，竟發現她的聲帶上面，長滿俗稱「椰菜花」的性病疣。

張益豪之後請來另一位資深醫生協助處理，找出少女的病因是由於感染「人類乳突病毒」（又名「人類乳頭瘤病毒」）而引起的「椰菜花」。由於少女的病症打針食藥也無法醫治，最後只能透過手術切除或電燒。

醫生其後向少女本人及家屬追尋病因，得出的答案都是少女並沒有性行為。最後醫生判斷，少女應該是在出生過程中，經過媽媽產道遭受到感染，並在成年後才發作，且由於症狀越發嚴重，導致呼吸道受阻塞，而這種情形叫「幼年性乳突瘤」。

性病疣可潛伏超過一年

據本港衛生署資料顯示，性病疣是由一種過濾性病毒（人類乳頭瘤病毒）引起，主要透過性接觸傳染，潛伏期一般為數星期至八個月不等，亦可超過一年。

病徵是在生殖器或肛門附近長出淡紅色菜花狀的小肉粒，並逐漸增加成簇。如不及早醫治，這些肉粒可因磨損而至發炎或流血，治療方法包括外敷藥物、電灼、冷凍和手術切除等。

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責任編輯：羅嘉欣